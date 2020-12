Maľovali domy na ružovo. Kto je skupina The Most Famous Artist, ktorá pobláznila svet monolitom?

Umenie v dnešnej dobe nepozná hraníc. Keď sa spojí originálna myšlienka s kreatívnym nápadom, môže sa na takéto dielo upriamiť pozornosť celého sveta. Uplynulé týždne sa niesli v znamení záhady s tajomnými monolitmi. Vzniklo množstvo teórií, čo by mohli symbolizovať. Ak ste hádali, že sú dielom moderných umelcov, mali ste pravdu. K ich autorstvu sa priznáva skupina s názvom The Most Famous Artist. Čo by sme o nich mali vedieť?

Prvý zo série monolitov sa objavil v Utahu 18. novembra, ďalšie nasledovali v Rumunsku, Kalifornii, na pláži anglického ostrova Isle of Wright, v Holansku a v úchvatnom zlatom prevedení sa monolit objavil aj v Kolumbii. Ešte väčší šok nastal, keď tieto záhadné objekty začali z ničoho nič miznúť. Napriek tomu, že vznikali aj rôzne teórie o mimozemských odkazoch, najpravdepodobnejšie vysvetlenie sa napokon aj potvrdilo.

Pritiahli na seba pozornosť ľudí z celého sveta

Umelecká skupina The Most Famous Artist sa rok 2020 rozhodla zasvätiť realizácii svojho projektu, vďaka ktorému sa o nich dnes hovorí po celom svete. Tajomné, mimozemsky pôsobiace objekty, vynikajúce načasovanie a žiadne odpovede na množstvo otázok – to všetko prispelo k tomu, aby monolity vyvolali ozajstné šialenstvo.

Ku svojmu dielu sa umelci prihlásili prostredníctvom oficiálnej webovej stránky a Instagramu, na ktorom uverejnili fotografiu svojich monolitov, nie iba vo výsledku, ale aj počas ich prípravy a vzniku. Ak si chcete prečítať viac o odhalení autorstva umelcov v spojení s monolitmi, klikajte sem.

Monolit ponúkajú na predaj

Séria monolitov má byť umeleckým dielom, na ktoré ľudia len tak skoro nezabudnú. The Most Famous Artist ponúkajú možnosť kúpiť si záhadne objavený a následne zmiznutý monolit z Utahu za sumu 45-tisíc dolárov, v prepočte to znamená viac ako 37-tisíc eur. Ak by ste teda chceli vlastniť takýto originálny kúsok, máte jedinečnú príležitosť. V tejto relatívne vysokej sume je zahrnutá doprava aj inštalácia a umelci sľubujú dodanie monolitu ku vám domov do štyroch až šiestich týždňov.

Ak patríte medzi ľudí, ktorí hľadajú za umeleckou hodnotou diela viac, než iba akýsi konceptuálny nápad a veľkú show, práve táto umelecké skupina vás možno svojou činnosťou presvedčí. The Most Famous Artist nie sú na scéne žiadnymi nováčikmi a monolity nie sú tiež ich jediným kontroverzným dielom. Nejde o úzku skupinku ľudí, ale komunitu z celého sveta so záujmom o kreatívne umenie, ktoré ľudí zasiahne a budú o ňom náruživo diskutovať.

Za vznikom The Most Famous Artist stojí Matty Mo, celým menom Matty Monahan. Hovorí sa o ňom ako o najznámejšom umelcovi, o ktorom ste nikdy predtým nepočuli. Matty Mo spolu so svojou umeleckou skupinu realizuje inštalácie, predstavenia a výstavy, ktoré sú zamerané na ukážku toho, aký vplyv dokážu mať sociálne siete alebo médiá na spoločnosť.

Ružové domy vytvorili ošiaľ na sociálnych sieťach

Rok 2017 sa pre umelcov The Most Famous Artist niesol v znamení ružových domov, ktoré ovládli Los Angeles a sociálne siete. Trojica domov určená na demoláciu vďaka týmto umelcom na chvíľu opäť ožila pestrou, výrazne ružovou farbou.

Cieľom projektu s názvom The Pink House bolo vytvoriť pominuteľné konceptuálne dielo, ktoré má začať dialóg o urbanizácii a projektoch rozvoja. Vyvolalo však obrovský ošiaľ vďaka zdieľaniu na Instagrame, čím dokonale splnilo svoj zámer.

Replika lietadla, pri ktorom sa ľudia stávajú rovnocennými

V roku 2018 bol najvýraznejší projekt umeleckej skupiny rovnako spájaný so sociálnymi sieťami. Postavili repliku luxusného súkromného lietadla, v ktorom si ľudia mohli zhotoviť tú najlepšiu selfie. Dokonale pôsobiaca kabína lietadla a kožené sedadlá ohúrili všetkých sledovateľov na Instagrame alebo Snapchate. Inštalácia The Private Jet Experience pritiahla k sebe tiež obrovskú pozornosť ľudí, ktorí si na svoje sociálne siete pridávali luxusne pôsobiace fotografie.

Ako uviedol autor pre magazín The Sun, tento projekt vznikol preto, aby sa aj bežní ľudia mali možnosť odfotografovať v súkromnom lietadle tak, ako známe hviezdy.

“Väčšina ľudí si nemôže dovoliť skutočné lietadlo, preto sme vytvorili také, ktoré vyrovnáva rozdiely v tom, čo je určené iba pre bohatých a slávnych,” povedal.

Pozrite si tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa BrazilUSA Media Group (@brazilusamagazine)

Pocta fiasku najluxusnejšieho festivalu, ktorý sa nikdy nezrealizoval

V roku 2019 nadviazali svojím projektom The Fyre Experience na najluxusnejší festival v histórii, ktorý skončil obrovským fiaskom. Fyre Festival sa mal konať na ostrove Pabla Escobara a najhorúcejšie celebrity si tu mali užiť dva nezabudnuteľné víkendy plné slávy a zábavy. Keďže bol jeho vznik v réžii pochybného podnikateľa, namiesto požadovanej slávy na návštevníkov čakala iba hanba a smútok.

Od investorov sa mu podarilo získať milióny dolárov, festival napokon šokoval celý svet. Batožina slávnych hostí bola vysypaná z nákladiaka na obrovskú kopu a podával sa na ňom suchý toastový chlieb so šalátom a dvoma plátkami syra. Práve na túto obrovskú katastrofu sa The Most Famous Artist rozhodli nadviazať a tento “zážitok” priniesli všetkým.

Vytvorili inštaláciu, vďaka ktorej sa aj bežní ľudia mohli cítiť ako návštevníci tohto najlepšieho najhoršieho festivalu v histórii. Nechýbali, samozrejme, sendviče zabalené v plaste, presne s dvoma kúskami syra alebo z kartónu vyrezané postavy celebrít či influencerov, ktorí festival propagovali. Tým chceli umelci upozorniť na častú, možno až nezmyselnú reklamu na sociálnych sieťach, ktorá síce môže pôsobiť božsky, skutočnosť je však iná.

O monolitoch ešte budeme počuť

The Most Famous Artist teda nevytvárajú iba nezmyselné umenie, ale práve naopak. Svojimi dielami upozorňujú na rôzne problémy spoločnosti a dávajú nám reálne zrkadlo doby. Ich počiny sú skutočne na zamyslenie a vďaka zaujímavému prevedeniu priťahujú davy ľudí z celého sveta.

Na viac detailov o monolitoch si kvôli právnemu hľadisku budeme musieť ešte chvíľu počkať. Ako uviedol Matty Mo pre Mashable, ďalšie fotografie a informácie môžeme očakávať určite už čoskoro. Ak ste sa v tomto náročnom období aspoň na chvíľu zamysleli nad tým, odkiaľ pochádzajú tajomné monolity a či môžu byť skutočne mimozemským dielom, tak splnili svoj účel, pretože vás priviedli na iné myšlienky od reality, ktorá priniesla naozaj šialený rok.