Maličká chyba pri cestovaní vás môže stáť až 200 eur: Ak sa chystáte do zahraničia, na toto si dajte pozor

Jesenná turistická sezóna už klope na dvere a tisíce Slovákov sa rozpŕchnu na výlety po najväčších európskych metropolách. Treba však mať na pamäti, že okrem krásnych uličiek, ikonickej architektúry a legendárnych pamiatok tam na vás čakajú revízori a kontrolóri, ktorí vám pri pochybení neodpustia ani cent. A to najmä pri cestovaní verejnou dopravou.

Pokuty až do výšky 200 eur

Ako upozorňuje portál Dromedar, každá krajina sa pri cestovaní verejnými dopravnými prostriedkami riadi vlastnými pravidlami, pričom tie sú často odlišné od tých, na ktoré sme zvyknutí u nás. Ako príklad sa uvádza Taliansko, kde si lístok na konkrétny vlak nestačí len kúpiť. „Väčšina ľudí je zvyknutá, že si stačí kúpiť lístok na vlak na konkrétny dátum, čas a trasu, a tým je to vybavené. To však neplatí napríklad v Taliansku, kde si ho ešte navyše musíte označiť podobne, ako napríklad pri vstupe do metra,“ píše Dromedar.

Jeden z turistických blogov podľa portálu Dromedar informuje o tom, že v Ríme platí pokuty kvôli nevedomosti množstvo zahraničných turistov. „Autorka blogu v ňom tvrdí, že v Ríme videla množstvo cudzincov, ktorí o povinnosti označiť si lístok nevedeli a museli platiť vysokú pokutu,“ píše slovenský portál. Je to z dôvodu, že lístky zakúpené fyzicky majú predtlačený len dátum, a preto je potrebné priamo vo vlaku označiť aj čas, kedy ste nastúpili. Pri lístkoch zakúpených online by takýto problém nemal nastať.

Podľa ďalších turistov sa s takýmito pravidlami stretnete aj v iných európskych štátoch, napríklad vo Francúzsku. Pokuty za uvedený priestupok sa radovo pohybujú v desiatkach eur, no vyšplhať sa údajne môžu až na 200 eur. Ak si teda budete kupovať lístky na verejné dopravné prostriedky fyzicky na mieste, uistite sa, že ste si po nástupe do vlaku či autobusu splnili všetky povinnosti.