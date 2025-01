Mali uniknúť prvé mená súťažiacich v Survivor 2025: Na ostrov majú odletieť až dve krásky z Ruže pre nevestu

Nie je nič nezvyčajné na tom, že hviezdy reality šou sú neskôr obsadzované do ďalších projektov, najmä ak sa o nich diskutuje ešte dlho potom, ako šou skončila. Príkladom je napríklad Ráchel Karnižová, influencerka, ktorú diváci mohli vidieť nielen v šou Love Island, ale tiež v Survivor, hoci sa tam neohriala dlho. Teraz by mala nastať podobná situácia.

O menách, ktoré mali uniknúť, informoval portál super.cz. Prekvapivo je medzi nimi viacero účastníkov z reality šou a dokonca aj takých, ktorých by diváci v tejto šou rozhodne nečakali. Z celebritného sveta sa mali do Survivor 2025 prihlásiť speváčka Kateřina Mátlová, známa ako Kate Matl a hudobník Mirai Navrátil.

Rovno dve ružičky

Zo sveta šoubiznisu by mal do šou Survivor 2025 zamieriť aj Pavel z minuloročnej série šou Love Island. Ten spolu s Yeni skončil na druhom mieste a hoci ich láska už skončila, vyzerá to tak, že Yenifer mala čas Pavla pripraviť na účasť v tejto šou, keďže sama kedysi takúto skúšku pred televíznymi kamerami podstúpila.

Okrem neho by v šou mala zabojovať aj Denisa Melvaldová z českej Ruže pre nevestu. V Bachelor jej cesta skončila nie práve priaznivým spôsobom, keďže ju ženích vyhodil rovno na rande a nepočkal na ceremoniál. Navyše aj bez tohto momentu sa zapísala k súťažiacim, ktoré si diváci rozhodne zapamätali.

Nie je pritom jediná.

Do šou by mala zamieriť aj Julie Hojdyszová zo slovenskej Ruže pre nevestu. Julie pritom minulý rok hosťovala aj v šou Love Island, kde dostala úlohu pokušiteľky a mala podrobiť jednotlivé páry skúške. Išlo by tak už o tretiu reality v šou, v ktorej by sa ukázala a je otázne, ako na túto správu zareagujú diváci.