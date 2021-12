Majú šokujúce dejové zvraty, ktoré nečakáte: Najlepšie seriály zo streamovacích služieb s prekvapivými zápletkami

Kým niektorí diváci dejové zvraty nenávidia, my patríme do tej druhej skupiny a milujeme ich. Na streamovacích službách, v tomto prípade väčšinou na Netflixe, nájdete množstvo vysoko hodnotených seriálov, ktoré sú založené práve na tom, že sa neustále hrajú s divákom a jeho pozornosťou či momentom prekvapenia.

Vybrali sme tie najlepšie z najlepších, ktoré v každej jednej svojej časti dokážu prekvapiť a obrátiť príbeh nečakaným smerom. Ak je toto presne to, čo máte v seriáloch radi, tieto musíte vidieť.

The Haunting of Hill House (2018-2020)

ČSFD: 84 %

IMDb: 8,6/10

Režisér Mike Flanagan patrí aktuálne medzi najvýraznejšie mená seriálovej tvorby vo svojom žánri. Keď v roku 2018 uviedol prvú časť svojej série The Haunting s názvom The Haunting of Hill House, získal si mimoriadny úspech. Nasledoval The Haunting of Bly Manor a naposledy seriál Polnočná omša. Pokojne by sme do rebríčka seriálov s množstvom zvratov mohli zaradiť všetky tri. Povenujme sa však trochu tomu prvému. Príbeh rodiny, ktorá sa vracia do svojho bývalého rodičovského domu na začiatku vyzerá veľmi jasne a postupne odhaľujeme ich minulosť. Prichádzajú už avizované zvraty a vy si pri sledovaní v určitom momente uvedomíte, že vôbec netušíte, čo sa na obrazovke deje. Nemusíte sa však báť, v závere všetko do seba pekne zapadne.

Ty / You (2018-2021)

ČSFD: 78 %

IMDb: 7,7/10

Keď sa charizmatický Joe zahľadí do nejakého dievčaťa, neveští to nič dobré. V presvedčení, že robí všetko iba pre ich spoločné dobro neváha vraždiť či držať ľudí v zajatí a týrať ich rôznymi mučiacimi technikami, čo prináša množstvo zvratov v príbehu. Sám sa neraz dostáva do rôznych komplikovaných situácií, vždy má však dopredu v zálohe pripravený plán B, ktorým nás neustále prekvapí.

Vražedné práva / How to Get Away with Murder (2014-2020)

ČSFD: 81 %

IMDb: 8,1/10

V tomto seriáli od začiatku sledujete dve časové linky a čakáte, kedy a ako do seba zapadnú, vďaka čomu je mimoriadne pútavým. Čo ho však zaradilo do tohto rebríčka je množstvo zvratov, ktoré sú divákom servírované niekoľkokrát počas každej časti. V niektorých momentoch ste si nie istí, čo je pravda a čo lož, kto klame a čo sa skutočne stalo. Vražedné práva ukazujú v hlavných úlohách nekompromisnú právničku, ktorá je pre dokázanie svojej pravdy pred súdom odhodlaná urobiť čokoľvek. V tom jej pomáha skupina mladých študentov – nádejných budúcich právnikov, ktorí sa veľmi rýchlo učia jej praktikám.

Defending Jacob (2020)

ČSFD: 83 %

IMDb: 7,9/10

Minulý rok uviedla streamovacia služba Apple TV+ na prvý pohľad nenápadný seriálový počin, ktorý sa však veľmi rýchlo stal tým najlepším zo seriálového sveta za uplynulý rok. Ukazuje príbeh rodiny, ktorý sa v priebehu sekundy zmení po tom, ako je syn Jacob obvinený z vraždy spolužiaka. Čo sa stalo a či to naozaj spravil je záhadou, na povrch sa však stále dostávajú nové skutočnosti, ktoré menia aj váš názor na celú situáciu. Ak budete v jednom momente presvedčení o tom, že to skutočne Jacob urobil, veľmi rýchlo príde zvrat a už si tým takí istí nebudete.

Vie o tebe / Behind Her Eyes (2021)

ČSFD: 74 %

IMDb: 7,2/10

Začiatkom tohto roka streamovací gigant Netflix uviedol britskú novinku, ktorá mnohých zaujala predovšetkým prostredím psychiatrickej kliniky, kde sa odohráva. Prestížny lekár, ktorý tu pracuje, však ukrýva množstvo tajomstiev a preto nechýbajú odhalenia, ktoré prinášajú zvraty v deji, ktoré by ste ani zďaleka neočakávali.

Cudzinec / The Stranger (2020)

ČSFD: 77 %

IMDb: 7,3/10

Hlavného hrdinu Adama kontaktuje tajomná cudzinka a prezradí mu tajomstvo o jeho manželke. Tá následne zmizne a Adam je presvedčený, že sama by jeho aj s deťmi len tak neopustila. Postupne sledujeme, ako cudzinka, ktorá pozná tie najväčšie tajomstvá, prichádza aj k ďalším ľuďom. Čo ich však spája? A kto je ona? Sieť záhad sa postupne rozplieta a na diváka čaká množstvo prekvapení a zvratov. Psychologická miniséria prináša tajomnú atmosféru, napätie a viac otázok než odpovedí.

Lucifer (2016-2021)

ČSFD: 80 %

IMDb: 8,1/10

Ďalším seriálom s mimoriadne zaujímavým námetom je Lucifer. Keď sa Pán pekla začne v tomto temno prostredí nudiť, namieri si to do nášho sveta, a priamo do mesta hriechov Los Angeles s výborným nápadom – otvoriť si nočný klub. Nesie v sebe prvky komédie aj krimi žánru, a preto tu o momenty zvratov nie je núdza.

The Good Place (2016-2020)

ČSFD: 80 %

IMDb: 8,2/10

The Good Place s Kristen Bell po skončení svojej prvej sérii priniesol divákom obrovský zvrat, ktorý zmenil celú pointu seriálu. Tú vám, samozrejme, nebudeme prezrádzať. Jeho príbeh sa točí okolo Elenor, ktorá po svojej smrti skončí na Dobrom mieste. Aby tu mohla zostať aj naďalej, musí sa zmeniť a stať sa lepšou verziou samej seba.

Hra o tróny / Game of Thrones (2011-2019)

ČSFD: 91 %

IMDb: 9,2/10

Na záver nesmie chýbať seriál Game of Thrones, ktorý vám určite nemusíme predstavovať. Získal si nepochybne väčšiu divácku aj mediálnu pozornosť, než ostatné spomínané seriály, čo sa týka zvratov v deji ich možno aj ďaleko prevyšuje. Game of Thrones nemal problém kedykoľvek pripraviť o život obľúbenú postavu alebo niečím novým prekvapiť. Ak ste ho náhodou prehliadli a máte radi seriály s nečakaným dejovým vývojom, určite vám ho odporúčame.