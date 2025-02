Magda Vášáryová prehovorila o vzťahu s Milanom Lasicom. Priznala prekvapivú vec, ktorú mladšie ročníky nepochopia

Známej slovenskej herečke, diplomatke a političke utkvelo v pamäti obdobie, kedy sa zoznámila so svojou životnou láskou. Porozprávala o tom v ďalšej epizóde Siene slávy, kde bude laureátom in memoriam Milan Lasica, a ktorú odvysielajú už dnes večer. Mnohých prekvapí zaujímavé zistenie, s ktorým vyšla Magda Vášáryová von v spomínanej relácii. Hlavne dnešní mladí ľudia tomu vôbec nebudú rozumieť.

Jednotka pre svojich televíznych divákov opäť pripravila Sieň slávy, v ktorej sa bude spomínať na velikána, slovenského humoristu a herca Milana Lasicu. Do relácie zavítali okrem Magdy Vášáryovej aj ďalšie zvučné mená, vrátane jeho dcéry Hanky Lasicovej, Bolka Polívku, Petra Lipu a Eleny Vacvalovej. Mnohí spozornejú hlavne pri herečkinom rozprávaní o tom, ako to vyzeralo na začiatku vzťahu s humoristom, ako píše Koktejl.

Stále mu vykala

Prezradila totiž jednu vec, nad ktorou budú hlavne mladšie ročníky krútiť hlavami. Bola ešte dieťaťom, keď ho uvidela prvýkrát. „Ja som mala asi 13 rokov, keď som ho prvýkrát videla. Vtedy som ich oboch videla prvý raz, Jula (Satinského) a Milana (Lasicu). No v tom čase boli veľmi chudí, mohli ste ich aj nevidieť, takže ja som ho poznala veľmi dlho,“ vyšla s pravdou von Vášáryová, ktorá vzápätí priznala jednu nečakanú vec.

Napriek tomu, že už chodila s Lasicom, netykala mu, ako je to v súčasnosti bežné medzi ľuďmi, ktorí tvoria pár. Hoci bol od nej starší o 8 rokov, aj tak nie je zvykom, že si dvojica vyká. „Trvalo to veľmi dlho, už sme spolu chodili a ja som mu stále vykala. Nevedela som sa toho zbaviť, to bol stereotyp,“ uviedla Vášáryová, ktorej sa Lasica dvoril, no ona o tom vôbec nevedela. „Tvoj otec tvrdil, že mi vraj dvoril, ja som to nepostrehla,“ povedala a obrátila sa na dcéru Hanku.

