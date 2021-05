Luteráni v USA si zvolili svoju prvú transrodovú biskupku v histórii. Povedie až 200 zborov

Reverendka, po novom už biskupka, Megan Rohrerová opäť prepisuje históriu americkej luteránskej cirkvi. Stala sa totiž prvou transrodovou osobou zvolenou za pastorku v luteránskom kostole a teraz ju zvolili za biskupku. Povedie tak 200 zborov v rôznych častiach Kalifornie a Nevady.

Rohrerová bola zvolená za biskupku siersko-tichomorskej synody evanjelickej luteránskej cirkvi v Amerike, uvádza CNN. Počas 6 rokov trvajúceho funkčného obdobia bude viesť synodu, ktorá zahŕňa severnú Kaliforniu a časť štátu Nevada.

“Je to pokora, je to inšpirácia. Uvedomujem si, že táto výzva je oveľa väčšia, ako je moja osoba. Ide o službu Bohu a tiež o miesto v histórii, ktoré pre mnohých ľudí znamená veľa,” povedala pre CNN.

V cirkvi už viac ako 10 rokov

Cirkev, v ktorej Rohrerová pôsobí, umožňuje aj transrodovým osobám slúžiť ako duchovným. Na margo toho poznamenala, že mnohé kresťanské denominácie stále neumožňujú transľuďom vykonávať službu.

Za farárku v tejto cirkvi bola vysvätená v roku 2009. Povedala, že jej úlohou je oddaná služba a nezáleží na iných nepodstatných veciach.

Historický moment

Predsedajúca biskupka evanjelickej luteránskej cirkvi v Amerike, Elizabeth Eatonová uviedla, že zvolenie Rohrerovej naznačuje zameranie cirkvi na privítanie všetkých, ktorí chcú slúžiť Bohu.

“Duch svätý dáva každému z nás dary na budovanie Kristovho odkazu. Siersko-tichomorská synoda uznala dary reverendky Megan Rohrerovej a zvolila ju za biskupku. Je to historický okamih, tak ako to biskupka Rohrerová spomenula pri zvolení a ľudí to upozorňuje na nekonečnú Ježišovu lásku,” povedala Eatonová.

Rohrerová dúfa, že jej nová pozícia inšpiruje cirkev k väčšej rozmanitosti. “Ako biskupka chcem odstrániť prekážky z cesty ostatným, ktorí sú znevýhodňovaní pri ich sne stať sa farármi.”

Biskupka žije so svojou ženou a s dvomi adoptovanými deťmi.