Ľudské mäso nakladal do fliaš, jedol ho a predával: Dedko kanibal zavraždil 40 ľudí a doma ich spracovával na výrobky

Obyvatelia mestečka, v ktorom žil, ho vnímali ako mierumilovného muža, ktorý sa snažil pomáhať, ako len mohol. Zarábal si predajom kožených výrobkov a nakladaného bravčového mäsa a nezištne poskytoval útočisko u seba doma tým, čo to potrebovali. Keď ale viete, že hovoríme o kanibalovi, tak asi už tušíte, aké nechutnosti mal na svedomí.

V článku sa dozviete aj: ako vnímala verejnosť „mierumilovného“ Karla Denkeho;

ako sa rozšíril predaj jeho mäsa;

koľko ľudí pripravil o životy;

čo robil s ich telami po smrti;

akou náhodou sa na to prišlo.

Zaobstaral si dvojposchodovú nehnuteľnosť so záhradou

Karl Denke sa narodil 11. februára 1860 na území dnešného Poľska. Ako uvádza All That’s Interesting, pochádzal z dobre situovanej roľníckej rodiny, ktorú si ľudia vážili.

Škola mu ale nešla, mal problémy so známkami a v 12 rokoch ušiel z domu. O niekoľko rokov na to, po otcovej smrti, získal z dedičstva peniaze, za ktoré si v meste Münsterberg, dnes známe ako Ziębice, kde vyrastal, kúpil dvojposchodovú nehnuteľnosť, kam sa presťahoval, píše sprievodca In Your Pocket. K jeho pozemku patrila aj záhrada a kôlňa.

Nepil, chodil do kostola a uchyľoval k sebe žobrákov

Vyzeralo to, že žil úplne normálnym životom. Ľudia v ňom videli veľa dobra, ktoré na prvý pohľad konal, a preto si vybudoval povesť muža, ktorý sa snaží pomáhať v náročných časoch ako sa len dá.

Počas bohoslužieb hral na organe, vo svojom voľnom čase neholdoval alkoholu, namiesto toho pomáhal tulákom, ktorým, keď bolo treba, poskytoval útočisko u seba doma.

Predával kožené výrobky a bravčové mäso v pohároch

Po prvej svetovej vojne bol nútený kvôli zlej finančnej situácii predať svoj dom, no zostal žiť v byte na jeho prízemí. Zarábal si predajom kožených výrobkov, ako opaskov či šnúrok do topánok.

Keď ľudia po vojne prežívali krízu nedostatku, začal predávať poháre naplnené bravčovým mäsom bez kože. U ľudí sa vytvoril dopyt a Denkeho biznis si našiel svojich zákazníkov.

Denke získal kvôli svojej mierumilovnosti prezývky „Papa Denke“ či „Otec Denke“. Niet sa čomu čudovať, vybudoval si povesť muža, ktorý pomáha v rôznych smeroch. Celé roky si ale nikto nevšimol, že Papa Denke ukrýva aj svoju temnú stránku a stojí za celou sériou brutálnych činov, z ktorých sa napokon mnohým dvíhal žalúdok. A to doslova.

Ak si dáte dve veci, ktorým sa Denke venoval, dohromady, pravdepodobne vám napadne nechutné spojenie. A verte, že realita bola ešte zvrátenejšia.

Odhalený vďaka nepodarenému pokusu o vraždu

Pravda o tomto mužovi vyšla na povrch vďaka bezdomovcovi menom Vincenz Olivier, ktorý sa 21. decembra 1924 dostavil na políciu celý zakrvavený.

Incidentu, ktorý opísal, polícia najprv nechcela veriť. Olivier uviedol, že ho napadol práve dobrosrdečný Papa Denke u seba doma, no podarilo sa mu ujsť. Polícia sa napriek tomu, že sa im táto historka nezdala, rozhodla Denkeho preveriť. A to, čo zistili, by pravdepodobne nečakali ani vo svojich najtemnejších snoch.

Než boli jeho činy odhalené, spáchal samovraždu

Český Deník uvádza, že Denke bol predvolaný a na výsluchu priznal, že sa s Olivierom stretol. Vymyslel si však historku o tom, že sa ku nemu vlámal, a tak sa iba bránil.

Denke bol umiestnený do cely a o niekoľko hodín na to sa z ničoho nič obesil vreckovkou. (Informácia o predmete, ktorým sa pripravil o život, sa v médiách líši, viackrát sa ale opakuje práve vreckovka.) Polícia nechápala, čo sa stalo.

Namiesto bravčového mäsa spracovával to ľudské

Hliadka sa rozhodla ísť pozrieť k Denkemu domov a v spálni našla kopu ľudských kostí. Deník s odvolaním na vedenie Ústavu súdneho lekárstva Friedricha Pietruského vo Vroclave píše, že polícia u neho doma objavila okrem iného aj kusy ľudského mäsa naložené v soľnom roztoku. Najväčší mal až 42 centimetrov a Denke si uchoval napríklad aj análny otvor svojej obete.

No tým to ani zďaleka nekončí. V nádobách so smotanou sa nachádzalo varené mäso, pokryté kožou a vlasmi. V jednom z hrncov kus mäsa chýbal a všetko naznačovalo tomu, že ho Denke iba krátko predtým zjedol.

U seba doma si zriadil v podstate miesto na spracovanie ľudského mäsa a ukrýval tu stovky kostí, 240 ľudských zubov, poháre mäsa nakladané v slanom náleve či natiahnutú ľudskú kožu.

Zanechal po sebe desiatky obetí, roky si nikto nič nevšimol

O svojich brutálnych činoch si uchovával poznámky, ktoré napokon pomohli polícii identifikovať niekoľko z jeho obetí. Karl Denke mal celkovo pripraviť o život najmenej 42 ľudí. Vo svojom denníku spomínal aspoň 30, podľa pozostatkov ich ale bolo viac, no presný počet nie je dodnes známy.

Jeho obeťami boli práve ľudia, ktorým poskytol útočisko a uchýlil ich k sebe, aby im naoko pomohol v náročnej situácii.

Keď sa prípad prevalil, prišlo im poriadne nevoľno

Keď sa činy, ktoré Denke spáchal prevalili, nezostali zaskočení iba ľudia, ktorí v ňom videli dobrého muža a nevšimli si, aká zverstvá páchal, ale aj jeho zákazníci, ktorí si kupovali a konzumovali „bravčové mäso“ v zaváraninových fľašiach.

Viedlo to až k tomu, že ľudia začali pociťovať k takémuto druhu mäsa averziu a napriek tomu, že bolo práve obdobie pred Vianocami, výrazne klesla v regióne jeho spotreba. Web In Your Pocket dokonca spomína žalúdočné problémy, ktoré v tomto období medzi ľuďmi prepukli a boli odôvodňované práve šokom z prípadu.