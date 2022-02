Ľudia v USA bojujú proti zdražovaniu tak, že si nič nekupujú. Veci radšej získavajú zadarmo

Ceny v USA minulý rok vzrástli o 7 %, čo je najväčší ročný nárast za takmer štyri desaťročia. Americkí spotrebitelia si začínajú uvedomovať narastajúcich výdavkov a signalizujú, že majú toho dosť.

Zdraženie aj o 17 %

Portál BBC opisuje 34-ročného herca Sevana Tavoukdjiana, ktorý sa minulý mesiac presťahoval do bytu v New Yorku. Bol šokovaný z cien na zariadenie bytu. Preto sa rozhodol, že si do bytu nič nekúpi a začal sledovať na Facebooku susedské darovacie skupiny. Pridal sa do skupiny „Buy Nothing“ (v preklade Nič nekupuj), kde si ľudia ponúkajú už nechcené veci zadarmo.

Tavoukdjian opisuje, že si pôvodne chcel kúpiť pohovku do bytu, ale keď videl tie ceny, povedal si, že nie. Náklady na bývanie tu vzrástli o 4,2 %, potraviny o 6,3 % a oblečenie o 5,8 %. Nábytok do obývačky a do kuchyne, teda tovar podobný, ako hľadal aj Tavoukdjian, narástol až o 17 %.

Minuli o 3 500 dolárov viac

Platy však rástli pomalšie, čo núti ľudí zamýšľať sa nad svojou spotrebou. A niektorí z nich hľadajú aj alternatívy, ktoré získajú zadarmo.

Celková situácia podnietila rozvoj susedských búrz, ako napríklad už spomínaný Buy Nothing Project. Počet členov sa tu zdvojnásobil na už aktuálnych 5,3 milióna.

Priemerná americká rodina minula v dôsledku inflácie o 3 500 dolárov viac ako v roku 2020. Dokonca aj rodiny s vyššími príjmami začali prehodnocovať svoje výdavky. Existuje totiž veľká obava z inflácie a to, ako ešte dlho bude trvať zdražovanie.

Spotrebitelia z tohto dôvodu a frustrácie z cien odkladajú, či úplne rušia svoju spotrebu a hľadajú alternatívy, a to v podobe získania vecí darom.

Už spomínaný Tavoukdjian bol prekvapený tým, čo všetko môže získať zadarmo. Počas niekoľkých dní si v podstate kompletne zariadil byt. Má v ňom 5 stoličiek, dva stolíky, lampy, pohovku, koberec, mikrovlnku, hriankovač, niekoľko súprav riadu, obrazy či vankúše. Ušetril tak niekoľko tisíc dolárov. Už teraz vie, že keď bude potrebovať ďalšiu vec, ako prvé zamieri do darovacích skupín, namiesto toho, aby si ju išiel kúpiť do obchodu.