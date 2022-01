Ľudia si všimli očividnú chybu vo filme Don’t Look Up. Samotný režisér vysvetlil, ako to v skutočnosti je

Film Don’t Look Up je momentálne mimoriadne populárnym na streamovacej službe Netflix. Ponúka hviezdne obsadenie a apokalyptický príbeh, avšak nájdeme v ňom aj viacero vtipných scén. Vo filme sa však dá nájsť aj jeden záber, ktorý sa divákom môže javiť ako zjavná filmárska chyba.

Ako uvádza portál Ladbible, film sa môže označiť za satirickú drámu modernej spoločnosti. Film mal premiéru na Štedrý deň a zožal veľký úspech. Ako to už býva, niektorí jeho sledovanie označujú za stratu času, iní ho zase vyzdvihujú do nebies.

S pribúdajúcimi divákmi si ľudia všímajú rôzne detaily vo filme. Jeden mimoriadne zaujímavý s výstižným popisom “oopsy” zverejnil na sociálnej sieti TikTok a profil @sightpicture spravovaný filmárom Benom Köhlerom.

V čase 1:28:10, keď sa astronómka Kate Dibiasky, ktorú hrá Jennifer Lawrence stretáva s Yule stvárneným Timothéem Chalametom a jeho kamarátmi, je možné na vidieť členov filmového štábu v zábere, ktorý trvá približne 1 sekundu.

Ben Köhler túto “chybu” vo filme zverejnil na TikToku a odozva bola veľká. Video s nadpisom “oopsy” bolo už videné 1,3 miliónkrát.

Na sociálnej sieti Twitter zareagoval na video aj samotný režisér filmu Don’t Look Up – Adam McKay. V skutočnosti však tento záber vo filme ostal zámerne.

“Skvelý postreh. Krátky záber na štáb sme ta nechali zámerne, aby sme si pripomenuli zvláštny zážitok z nakrúcania,” napísal McKay na Twitter.

Good eye! We left that blip of the crew in on purpose to commemorate the strange filming experience. #DontLookUp https://t.co/7W4EpkHm3V

— Adam McKay (@GhostPanther) December 29, 2021