Ľudia ostali v šoku. Po pasažiera Ryanairu pozitívneho na COVID-19 si prišli muži v ochranných oblekoch

Cestujúci spoločnosti Ryanair z Londýna do talianskej Pisy zažili mierny šok. Všetci už sedeli v lietadle a čakali na plánovaný odlet, keď na palubu vstúpili pracovníci v ochranných odevoch a vyvádzali z lietadla pasažiera pozitívneho na COVID-19.

Prišli po nich v ochranných oblekoch

V stredu v noci dostal cestujúci správu o tom, že je pozitívne testovaný na koronavírus, tesne predtým ako mal odletieť. Pasažier cestoval s ďalšou osobou a obe boli z lietadla vyvedené pracovníkmi letiska v bezpečnostných odevoch, uvádza portál The Guardian.

Následne boli presunutí do izolovanej oblasti na letisk, kde sa streli so zdravotníkmi. Ich sedadlá boli vydezinfikované. Ryanair uviedol, že dvaja pasažieri boli okamžite odvedení do izolovanej časti letiska Stansted.

Iba 10 minút

Obaja mali na sebe celý čas rúška a iba veľmi krátky čas, približne 10 minút sedeli v lietadle. Podľa Ryanairu tak vzniklo iba veľmi malé až žiadne riziko, že sa niekto od nich nakazil.

Lietadlo potom odletelo do cieľovej destinácie Pisa s meškaním 1 hodina a 20 minút. Meškanie bolo spôsobené dezinfikovaním sedadiel a úložných priestorov tak, aby bolo všetko v súlade s bezpečnostnými predpismi. Ryanair sa zároveň ospravedlnil za spôsobené meškanie.

Incident vyvádzania pasažierov z lietadla sa podarilo zachytiť aj na video: