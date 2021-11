Ľudia, ktorí veria horoskopom a astrológii, sú menej inteligentní a narcistickí, ukazuje najnovší výskum

Sú ľudia, ktorí sa v horoskopoch vyžívajú a veria, že to, v akom sa narodili znamení, skutočne môže nejakým spôsobom ovplyvniť ich budúcnosť. Vedci však prichádzajú s výskumom, ktorého výsledky mnohých nepotešia. Nie, horoskop vám budúcnosť naozaj nevyveští. Okrem toho, o ľuďoch, ktorí im veria, prezrádzajú jednu zásadnú vec.

Sú viac narcistickí a menej inteligentní

Najnovší výskum ukázal, že horoskopom veria najmä ľudia, ktorí majú narcistickú osobnosť a sú menej inteligentní, píše portál IFL Science. Uznajte, ako môžu ovplyvniť obrovské plynové gule vzdialené milióny kilometrov to, aký budete mať utorok? Ako informuje štúdia publikovaná v časopise Personality and Individual Differences, astrológii verí čoraz viac ľudí, aj keď nie je jasné, prečo je to tak.

Už množstvo štúdií (tej najväčšej sa zúčastnilo 20 miliónov ľudí) predsa dokázalo, že poloha hviezd vo vesmíre neovplyvní, či sa do vás niekto zamiluje alebo pozajtra zarobíte veľký balík peňazí. Vedci preto tentoraz svoju pozornosť zamerali na inú otázku. Pýtajú sa, či osobnostné črty človeka ovplyvňujú to, do akej miery verí astrológii a horoskopom. Prostredníctvom online dotazníka vedci získali odpovede od 264 ľudí.

V rámci dotazníka vedci hodnotili povahové vlastnosti ľudí, ale aj to, do akej miery sa v bežnom živote spoliehajú na astrológiu. Súčasťou dotazníka bolo aj hodnotenie toho, do akej miery je človek narcistický a aký je jeho intelekt. Výsledky hovoria jednoznačne. Čím vyššie skóre dosiahol človek na škále hodnotiacej narcizmus, tým vyššia bola pravdepodobnosť, že dôveruje astrológii.

Prečo ľudia veria horoskopom?

Vedci sa domnievajú, že je to tak preto, lebo narcistickí ľudia veria, že svet sa točí okolo nich. Navyše, spochybňujú vedecké fakty a veria, že astrológia je riadne vedecky podložená. Jednoducho, sú odolní voči faktom.

Možné je aj to, že narcistickí ľudia sú jednoducho ideálnym „publikom“ pre horoskopy, pretože veria, že oslovujú práve ich. A v každom horoskope sa nájde aj niečo pozitívne, kto by ich predsa čítal, ak by vždy len strašili? Aby však túto teóriu potvrdili, bude potrebné vykonať ďalšie výskumy.

V astrológiu častejšie veria aj ľudia, ktorí sa radia k extrovertom. Okrem toho, čím vyšší je intelekt človeka, tým je menej pravdepodobné, že bude veriť astrológii. Podľa odborníkov k tomu, že ľudí veriacich v astrológiu pribúda, prispieva aj pandémia. V neistých časoch, keď sme v strese, sa totiž často obraciame k akýmsi vyšším mocnostiam.

Aj keď sa môže zdať, že viera v astrológiu je neškodná, podľa odborníkov to môže napáchať škody. Ľudia, ktorí veria, že horoskopy predpovedajú budúcnosť, sa často nechajú ovplyvniť aj rôznymi konšpiračnými teóriami a nepodloženými informáciami.