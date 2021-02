Lockdown podľa Sulíka nepriniesol očakávané výsledky: Nemôžeme robiť stále to isté a čakať iný výsledok

Lockdown nepriniesol podľa ministra hospodárstva Richard Sulíka na Slovensku také výsledky, ako by sme si želali. Ako ďalej uviedol počas návštevy automobilky Jaguar Land Rover, možno je načase sa zamyslieť, ako budeme ďalej bojovať proti koronavírusu.

„Nemôžeme robiť stále to isté a čakať iný výsledok,” skonštatoval. Podľa ministra je nevyhnuté zamerať sa na trasovanie a tzv. e-karanténu.

Práve aplikácia by podľa neho mala mať aktuálne vysokú prioritu, a preto sa ponúkol, že sa danému projektu bude venovať. „Posnažíme sa, aby sme takúto aplikáciu čím skôr v slovenských podmienkach spojazdnili a odovzdali Národnému centru zdravotníckych informácií,” povedal Sulík. Sám pritom priznáva, že tento projekt nemusí „klapnúť”. Ak by sa však podaril, malo by to byť v blízkom čase, v rozmedzí týždňov a nie mesiacov.

Úlohu dostal ako darček

Úlohy okolo elektronickej karantény dostal tentokrát na starosť podpredseda vlády a minister hospodárstva Richard Sulík. Informovala o tom vicepremiérka a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová v stredu po rokovaní vlády. Avizuje, že jej rezort je pripravený pomôcť.

“Predtým malo e-karanténu na starosti Ministerstvo zdravotníctva, konkrétne Národné centrum zdravotníckych informácií. My veľmi radi pomôžeme s prípravou e-karantény,” podotkla Remišová s tým, že jej rezort má k dispozícii IT nástroje aj programátorov, čiže po technickej stránke aplikáciu vedia pripraviť.

“Je to trasovacia aplikácia, ktorá signalizuje ľuďom, keď sú s niekým pozitívnym v kontakte,” ozrejmila Remišová s tým, že aplikáciu vyvinula štátna košická firma IT Slovensko. “Otestovali sme ju v zásade na všetkých možných mobilných telefónoch tak, aby fungovala. Momentálne po technickej stránke táto aplikácia je k dispozícii, keď MZ povie, že táto aplikácia v momentálnej epidemiologickej situácii je potrebná. Čiže je pripravená, stačí spustiť do prevádzky,” dodala Remišová.

Na otázku, prečo dostal takúto úlohu práve Sulík, Remišová odpovedala, že minister hospodárstva túto tému otvoril a následne to “dostal ako darček“. Remišová dodala, že jej ministerstvo je okamžite pripravené pomôcť, ale zdôraznila, že aplikácie sú len pomôckami.