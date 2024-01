„Líza mě lízá a chtivě polyká“: Ľudí šokovala dvojzmyselná cvičebnica češtiny pre tretiakov

Pochopiteľne, vytvoriť zaujímavý test do učebnice nie je ľahké. Autor textu v cvičebnici češtiny to ale, zdá sa, trochu prepískol. Ľudí to poriadne šokovalo, informuje web Blesk.cz.

Publikáciu s názvom Bystrá kobyla bila kopyty na babykové mýtině napísala Eva Mrázková. Autorka upozorňuje, že kladie dôraz na to, aby deti pochopili význam slov a princípy ich tvorenia. Text v učebnici má zároveň rozvíjať fantáziu tretiakov a štvrtákov, pre ktorých je určená. Avšak po prečítaní „Rozplývám se Líze na jazyku a ona chtivě polyká“ mnohí uvažujú nad tým, či nejde náhodou o tvrdé porno.

Jsem divnej jen já, nebo je ten text tvrdé porno..? 😅 pic.twitter.com/YsDZPzCdd5 — Ošetřovatel skotu (@osetrovatel) January 22, 2024

Ľudí nahnevala aj nasledujúca pasáž: „Má ošklivé zuby a tlustá lýtka.“ Niektorí v komentároch na sociálnej sieti X (kedysi Twitter) konštatujú, že autorka by si radšej mala nájsť inú prácu. Ďalší vyjadrili nádej, že deti pochopia text len jednoducho a dvojzmysly v ňom vidia len pubertiaci a dospelí. Niektorí dokonca dúfajú, že je to len zlý žart.