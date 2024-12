Lindsay Lohan sa objavila na verejnosti a šokovala svojím vzhľadom. Vraj je z nej úplne iná žena, čo je za tým?

Zdá sa, že po turbulentnom období, ktoré sprevádzali drogy a alkohol, slávna herečka prežíva šťastné chvíle vo svojom živote. Na newyorskej premiére svojho najnovšieho filmu od Netflixu „Naše malé tajomstvo“, oslnila vo veľkom. Fanúšikovia nechápu, ako je možné, že sa náročné časy, ktoré má za sebou, nepodpísali na jej tvári.

Tridsaťosemročná Lindsay Lohan sa na podujatí predviedla v čiernych šatách, ktoré zvýraznili jej postavu a z ktorých vyžarovala sofistikovanosť a pôvab, ako uviedol portál Brightside. Dlhé vlnité blond vlasy ešte viac podčiarkli jej krásu, ako aj elegantné líčenie pozostávajúce z jemných broskyňových odtieňov zdobiacich jej očné viečka a líca s dokonale zladenými lesklými perami v rovnakom odtieni.

Fanúšikovia ju ospevujú

Herečka vyzerala jednoducho dokonale. Jej výzor je v poslednom období vo veľkom prepieraní médiami i fanúšikmi. Hovorí sa o tom, že má „novú mladšiu tvár“, pričom sa mnohí neubránili podobným komentárom o jej veľkej premene. Po dlhých rokoch boja s osobnými problémami a zhýralým životným štýlom vyzerá Lindsay úžasne.

„Vyzerá fantasticky! Jej pery nie sú veľké, oči vyzerajú normálne, pleť sa neleskne. Vyzerá nádherne,“ nešetril komplimentmi jeden fanúšik, ktorého vystriedal ďalší: „Neviem, čo urobila, ale vyzerá úžasne!“

Podľa slov ľudí sa herečka zmenila radikálnym spôsobom, mnohí si ani len neuvedomili, že je to ona. Jedna z fanúšičiek poznamenala: „Vyzerá fantasticky, zdravo a šťastne. Som za ňu šťastná, ale úprimne, keby som nevedela, že je to Lindsay, nespoznala by som ju.“ Ďalšia to potvrdila: „Vyzerá ako iný človek!“

Sú za tým plastiky?