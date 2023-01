Lietadlo so 72 ľuďmi sa zrútilo a začalo horieť: Letecká katastrofa v Nepále má byť odrazom chabej infraštruktúry

V Nepále sa v nedeľu zrútilo lietadlo so 72 ľuďmi na palube, informuje TASR podľa agentúry AFP. Lietadlo sa zrútilo neďaleko letiska v meste Pokhara v centrálnom Nepále, východne od metropoly Káthmandu. Vrak začal po páde na zeme horieť.

„Na palube bolo 68 pasažierov a štyria členovia posádky… Záchrana pokračuje, momentálne nevieme, či existujú preživší,“ povedal hovorca Yeti Airlines Sudaršan Bartaula pre agentúru AFP. „Všetky záchranné zložky sa teraz sústreďujú na uhasenie ohňa a záchranu cestujúcich,“ povedal miestny predstaviteľ Gurudutta Dhakal.

Nepálsky letecký priemysel zaznamenal v posledných rokoch veľký rozmach, keď prepravuje čoraz viac tovarov a ľudí medzi ťažko dostupnými oblasťami, rastie aj množstvo turistov a horolezcov zo zahraničia. Pre nedostatočné školenia personálu a technickú údržbu však nedosahuje bezpečnostné štandardy vyspelých krajín. EÚ preto zakázala všetkým nepálskym leteckým dopravcom vstup do svojho vzdušného priestoru.

Video shows plane with 72 people on board crashing in Nepal. No sign of survivors pic.twitter.com/5CQHu500MQ

— BNO News (@BNONews) January 15, 2023