Len 31-ročnému Nemcovi sa podaril prelom v oblasti liečby rakoviny: Prišiel na to, ako znížiť vedľajšie účinky chemoterapie

Johannes Karges, 31-ročný nemecký chemik, získal Cenu Paula Ehrlicha a Ludwiga Darmstaedtera pre mladých vedcov za rok 2024. Jeho výskum ukazuje cestu k zníženiu vedľajších účinkov chemoterapie a zároveň zvýšeniu jej efektivity. V utorok to oznámila Nadácia Paula Ehrlicha, ktorá cenu udeľuje, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.

Prelomový objav

Karges vedie výskumnú skupinu na Porúrskej univerzite v Bochume na západe Nemecka. Nadácia ocenenie udeľuje za biomedicínsky výskum spolu s finančnou odmenou vo výške 60-tisíc eur. Podmienkou je využitie finančných prostriedkov na výskumné účely. Cenu odovzdajú 14. marca v Kostole sv. Pavla vo Frankfurte, ktorý v súčasnosti slúži na spoločenské účely.

Dôvodom udelenia ocenenia bol podľa nadácie Kargesov výskum, ktorý môže dramaticky znížiť vedľajšie účinky chemoterapie a zároveň výrazne zvýšiť jej účinnosť. Výskum sa zameriava na chemoterapie proti rakovine využívajúce cytostatiká.

Lieky tohto typu bránia rakovinotvorným bunkám v delení, čím bránia ich množeniu. Cytostatiká však zabraňujú v delení aj zdravým bunkám tela, čím spôsobujú závažné vedľajšie účinky. Bolo preto potrebné zaistiť selektívnu aktiváciu cytostatík.

Odpoveďou sú nanočastice, ktoré sú príliš veľké na to, aby dokázali preniknúť do zdravých tkanív, no zároveň sú dostatočne malé, aby sa zmestili medzi karcinogénne bunky. Súčasťou nanočastíc sú prijímače aktivované svetelnými signálmi. Karges a jeho čínsky výskumný partner spoločne úspešne otestovali dve zmesi, ktoré v rakovinotvorných bunkách spustili pomocou časovaných „rozbušiek“.