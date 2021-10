Len 15-ročná členka dievčenského gangu z Komárna kopala dievča do tváre. Teraz ju obvinila polícia

Bitky, alkohol, šikana, vyhrážky. V Komárne sa v máji objavil gang dievčat, ktoré šikanovali celé mesto. Svoje vyčíňanie si častokrát nahrávali na videá, ktoré potom zverejňovali na Instagrame. Malo ísť o dievčatá z rôznych škôl, ktoré sa neštítili ani hrubého a násilného správania.

Čo je zrejme najhoršie, súčasťou gangu boli len 14 až 15- ročné dievčatá, ktoré boli na svoje konanie pyšné. Skupina mala stále nových členov, niekedy ich bolo desať, inokedy dvadsať alebo aj štyridsať. Najčastejšie sa pohybovali v okolí autobusovej a železničnej stanice v Komárne. Ako dnes informovala polícia, jedna členka gangu je už obvinená. Polícia vtedy prosila verejnosť o pomoc pri pátraní po jednotlivých členkách.

Len 15-ročné dievča je obvinené z vydierania a výtržníctva. „Kľakni si na kolená a pros o odpustenie“. S týmito slovami v Komárne nútilo len 15-ročné dievča spolu so svojimi dvomi kamarátkami 17-ročnú študentku k poslušnosti. Dievča sa zo strachu ospravedlňovalo, no to nestačilo. Mala si kľaknúť na kolená a ľutovať svoje činy s tým, že sa bude dievčaťu pozerať do očí. Na zdôraznenie svojej požiadavky ju kopla do tváre. Dievča spadlo a keď sa pozviechalo podarilo sa jej z miesta ujsť. Jej zranenia si vyžiadali asi týždňové liečenie.

Polícia sa začala incidentom zaoberať, zhrozené bolo celé Slovensko. Teraz polícia len 15-ročné dievča obvinila, hrozí jej trest.