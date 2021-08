Lekárka vysvetľuje, prečo by ľudia nemali močiť v sprche. Obzvlášť na to upozorňuje ženy

Možno aj vy ste počuli už viackrát predtým, že močenie v sprche je dobré pre našu planétu, keďže ušetríte jedno spláchnutie WC. To sa síce nemusí zdať na prvé počutie veľa, no ak si to vynásobíme miliardami ľudí, ktorí majú prístup k WC a sprche, odrazu sa tiež pohybujeme v miliardách litrov vody denne. Čo je ale dobré našu planétu, nemusí byť dobré pre nás samotných.

Doktorka Alicia Jeffrey-Thomasová vysvetlila vo videu uverejnenom na sociálnej sieti Tik Tok, že močenie pri sprchovaní môže poškodiť svaly panvového dna. Nejde ani tak o fyzické poškodenie, ako o psychickú asociáciu, uvádza portál IFL Science.

Ako Pavlovove psy

Celé sa to dá porovnať so slávnym experimentom známym ako Pavlovove psy. Pavlov cvičil svoje psy tak, že keď zazvonil na zvonček, zvieratá vedeli, že dostanú potravu. Nakoniec zistil, že psy dokázali produkovať sliny či tráviace šťavy iba pri počutí zvončeka, a to bez toho, aby dostali potravu.

A podobné je to aj s močením v sprche. Podľa Jeffrey-Thomasovej sa takto vytvára asociácia medzi zvukom vody a nutnosťou na močenie. To môže spôsobiť dysfunkciu panvového dna a po niekoľkých rokoch sa môže stať, že bude dochádzať k inkontinencii pri počutí tečúcej vody. Napríklad aj v prírode pri počutí potoka, alebo pri bežnom umytí rúk.

Problém je tiež vyprázdnenie

Tiež pri močení v sprche hrozí, že nedôjde k správnemu vyprázdneniu mechúra. Ako Jeffrey-Thomasová poznamenáva, ženy nie sú anatomicky uspôsobené na močenie postojačky, čo môže spôsobiť, že mechúr sa nevyprázdni celý.

Podľa nej je najlepšie, keď sa v sprche jednoducho nemočí. Ak to je ale neudržateľné, odporúča urobiť drep a tak močiť, čím sa zaistí vyprázdnenie mechúra.

Nie každý je s názorom lekárky stotožnený, fanúšikovia na sociálnej sieti sa jej tiež pýtali, prečo sa táto asociácia nevytvára pri splachovaní. Na to odpovedala, že asociácia sa nevytvára, lebo potreba bola práve skončená. Upozorňuje tiež, že ak sa nedokážete sprchovať bez toho, aby ste močili, nie je to dobré znamenie.