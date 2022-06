Lekárka, ktorá pacientovi vyoperovala zlé oko, prehovorila: Beriem plnú zodpovednosť, nedá sa to odpustiť

Celé Slovensko včera šokoval prípad nepodarenej operácie v ružinovskej nemocnici, kde skúsená lekárka vyoperovala pacientovi zdravé oko a ten tak úplne prišiel o zrak. Očakávané vyjadrenie lekárky dnes zverejnil DenníkN. K incidentu malo prísť ešte minulý rok.

„Beriem plnú zodpovednosť za svoje pochybenie v danom momente, hoci ako naznačujete, ide o tímovú prácu, zodpovedný je operatér, a to som bola ja,“ hovorí skúsená lekárka, ktorá pacientovi operáciu osobne odporučila. Keď však lekárka prišla k operácii, pacient už bol údajne uspatý.

S dotknutým pacientom vraj ešte v ten večer prehovorila o svojej chybe a o ďalšom postupe. Takisto je v kontakte so svojim právnikom a rodine sa snaží pomôcť. „Je pravda, že ja osobne som celú situáciu následne psychicky nezvládla, a aj ja som skončila v nemocnici, žiaľ, to je niečo, čo sa nedá do konca života odpustiť,“ povedala lekárka s tým, že sa bude snažiť, aby v budúcnosti už podobné chyby nerobila a pomáhala iným.

Prípad rieši aj polícia

Spomínaná lekárka, ktorá v roku 2019 získala titul profesorka a vyučovala aj na lekárskej fakulte, už s pacientmi nepracuje. V nemocnici prijali viaceré opatrenia. K prípadu dostal podnet aj Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS). Podobný incident doteraz v nemocnici nezaznamenali.

Bratislavská polícia taktiež preverí okolnosti tohto nešťastného prípadu. Pre TASR to potvrdil bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff. V dôsledku chyby prišiel pacient o obe oči, incident sa odohral v bratislavskej nemocnici Ružinov. Za nesprávne poskytnutú zdravotnú starostlivosť nenesie zodpovednosť štát, ale poskytovateľ zdravotnej starostlivosti.