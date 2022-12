Lekár chcel pacientom popriať pekné sviatky. Omylom im zaslal SMS, že zomierajú na rakovinu

Britskému lekárovi sa podarilo jedno obrovské faux pas, ktoré vystrašilo až 8-tisíc jeho pacientov. Jeho snahou bolo hromadne všetkým poslať SMS, v ktorej by im zaželal šťastné a veselé Vianoce. Evidentne ale nebol veľmi technicky zdatný, nakoľko všetci pacienti obdržali SMS, že im bola diagnostikovaná „agresívna rakovina pľúc“.

O prípade už informovalo viacero svetových médií. NY Post uvádza, že kultová skladba „Last Christmas“ od Wham zrazu nadobudla pre 8-tisíc mylných príjemcov úplne nový rozmer. Nad celým prípadom by sa možno dalo len pousmiať, ak by medzi spomínanými 8-tisíc príjemcami neboli aj ľudia, ktorí skutočne čakali na výsledky diagnostiky rakoviny pľúc.

Predstavte si, že 2 dni pred Vianocami práve dopekáte posledné vianočné koláčiky, prípadne s rodinou zdobíte vianočný stromček, no v tom vás preruší zvuk SMS. S domnienkou, že zrejme ide len o nejakého skorého vinšovníka si vezmete telefón do rúk, a ostanete bez slov. V SMS sa totiž píše, že z výsledkov vašich testov sa zistilo, že máte agresívnu rakovinu pľúc s metastázami.

V prípade, že ste daného lekára v posledných mesiacoch ani nenavštívili, by ste sa zrejme dovtípili, že ide o omyl, avšak zdesenie by určite zostalo. Väčším problémom boli pacienti, ktorí na SMS s výsledkom tohto vyšetrenia reálne čakali.

SMS s touto devastujúcou správou obdržalo 8-tisíc pacientov o 15:49. O cca 20 minút na to, konkrétne 16:11, už niektorým prišla ďalšia SMS – tentokrát už s ospravedlnením a vysvetlením, že pôvodné znenie textu predošlej správy malo byť „Želáme Vám veselé Vianoce a šťastný Nový rok“. Postupne obdržali SMS s ospravedlnením všetci.

A #doctor‚s office in the #UK accidentally sent out a text message to all of its 8,000 patients saying the patient had „aggressive metastatic lung cancer,“ a type of secondary malignant growth. The text was originally planned as a Merry Christmas greeting. pic.twitter.com/9cK38hERUb

