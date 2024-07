Legendárny Miro Žbirka má nový singel: Pomohla ho dokončiť umelá inteligencia, vypočujte si ho

Miro Žbirka má nový singel s názvom Nora. Zverejnený bude na streamovacích platformách v stredu a v ten istý deň bude mať aj premiéru s diskusiou s jej tvorcami na festivale Colours of Ostrava. TASR informoval PR manažér Rado Mešša.

Súhra náhod spojila skupinku ľudí so spoločným záujmom dokončiť doteraz nenahraté skladby Mira Žbirku (1952 – 2021). Tvorbu legendy československej hudby poznajú generácie fanúšikov. V jeho hudobnej pozostalosti je však ešte mnoho rozpracovaných piesní, ktoré nestihol dokončiť a nahrať. Jednu z nich Nora, s textom legendárneho slovenského básnika a textára Daniela Heviera pomohla dokončiť umelá inteligencia.

Singel produkovali David Žbirka s Oliverom Torrom v spolupráci s firmou FamePlay, ktorá prostredníctvom technológie AI pomohla upraviť a vyčistiť Mekyho spev z pôvodnej demonahrávky. Pri rozhodovaní o tomto projekte pomohla rodine jednoduchá a jasná odpoveď Chatu GPT.

„Keď ma oslovili s ponukou na spoluprácu, zdalo sa mi to zaujímavé vyskúšať podobný postup, ktorý nedávno využili pri skladbe Now and Then od The Beatles. Skúsila som však osloviť aj umelú inteligenciu, ktorá mi na otázku: ‚Mal by Miro Žbirka radosť z AI?‘, odpovedala: ‚Miro Žbirka bol známy svojou otvorenosťou k novým technológiám a inováciám v hudbe. S najväčšou pravdepodobnosťou by mal z AI radosť, hlavne ak by mohla prispieť k jeho hudobnej tvorbe či zlepšení zážitkov pre fanúšikov. AI technológia by mohla pomôcť v produkcii hudby, spravovaní odkazu či vývoji nových spôsobov, ako osloviť a zapojiť jeho poslucháčov‘,“ povedala o vzniku spolupráce Katka Žbirková.

„Produkčne sme sa s Oliverom Torrom držali súčasného zvuku a chceli sme, aby sa pesnička atmosférou ‚pozerala‘ do budúcnosti. Čo dokonala vystihuje aj to, za akých okolností sa nahrávka rodila a s akými nástrojmi sme na nej spolu s FamePlay pracovali,“ dodal David Žbirka.