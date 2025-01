Legendárna komédia bude mať svoje pokračovanie po viac ako 15 rokoch: Zahrajú si v nej aj herecké ikony

Máte radi komédie? Ak áno, určite vás poteší, že po viac než 15 rokoch sa pripravuje štvrtý diel legendárnej komediálnej série, ktorú miluje celý svet.

Obľúbená komediálna séria začala ešte v roku 2000 prvým filmom — Foter je lotor (Meet the Parents). Príbeh smoliara Grega Jebala (Ben Stiller), ktorého život komplikuje jeho svokor, bývalý agent tajnej služby v podaní známeho herca Roberta De Nira, sa tak po viac ako 15 rokoch vráti na filmové plátna, ako informoval portál ČSFD.

Okrem De Nira sa do svojich postáv vrátia aj Ben Stiller, Teri Polo a Blythe Denner. Tento štvorlístok sa postaral o nezabudnuteľné momenty v troch predchádzajúcich dieloch, pričom scenár už štvrtej časti píše John Hamburg, ktorý sa podieľal aj na všetkých troch predchádzajúcich filmoch.

Všetky tri časti mali obrovský celosvetový úspech

Prvá komédia Foter je lotor (Meet the Parents) z roku 2000 podľa Box Office Mojo zarobila 300 miliónov eur a na ČSFD si vyslúžila hodnotenie 69 %. V roku 2004 prišlo pokračovanie s názvom Jeho foter, to je lotor (Meet the Fockers), ktorý s výnosmi až 475 miliónov eur výrazne prekonal úspech prvej časti. Napriek tomu, že druhý film bol komerčnejšie úspešnejší, na ČSFD získal iba 67 %. V roku 2010 prišlo tretie pokračovanie Fotri sú lotri (Little Fockers), ktoré zarobilo najmenej — 280 miliónov eur a zároveň získalo aj najnižšie hodnotenie, len 56 %.

O pokračovaní úspešných komédií sa zatiaľ nevedia žiadne detaily, vrátane zápletky, ale je jasné, že sa bude opierať o úspešnú komickú dynamiku medzi postavami. Producentmi štvrtej časti budú Robert De Niro a Ben Stiller, ktorí si vo filme zahrajú aj hlavné postavy, ale aj Jay Roach.