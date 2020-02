Lanovky aj parkovisko pre 600 áut. V Tatranskej Lomnici chcú rozširovať lyžiarske stredisko za milióny eur

Prevádzkovateľ lyžiarskych stredísk Tatry mountain resorts (TMR,) a. s., vo štvrtok predstavil na tlačovej konferencii dva projekty, ktorými chce rozšíriť kapacitu strediska v Tatranskej Lomnici. Jedným je výmena technického zariadenia v lokalite Čučoriedky a zároveň znovuoživenie strediska Jamy.

Vedúci strediska Vysoké Tatry Dušan Slavkovský uviedol, že prvý z menovaných projektov je menej komplikovaný a vyžiada si prípravu zhruba tri roky a investíciu vo výške cca sedem miliónov eur. Jamy sú o čosi komplikovanejšie a spoločnosť predpokladá, že samotný prípravný proces, v prípade kladných stanovísk aj výstavba, potrvá šesť až sedem rokov a vyžiada si ďalších 15 až 16 miliónov eur.

Podľa predsedu predstavenstva TMR Bohuša Hlavatého súvisia tieto zámery s rastúcim záujmom o Tatranskú Lomnicu.

„Zaznamenali sme nárast tržieb ubytovateľov o takmer 17 %, v regióne bola najlepšia sezóna za desať rokov. Slováci uprednostňujú lyžovačku na Slovensku pred zahraničím, 18 % slovenskej populácie lyžuje alebo snouborduje a je predpoklad, že tento trend bude ešte rásť,“ skonštatoval Hlavatý a zároveň upozornil, že poslednú výstavbu realizovali v stredisku pred siedmimi rokmi, keď vybudovali kabínkovú lanovku na Skalnaté pleso.

Spoločnosť si vypracovala aj prieskum medzi svojimi zákazníkmi, z ktorého vyplýva, že až 61 percent z viac ako 2500 oslovených respondentov súhlasí s rozšírením kapacity strediska.

„V Tatranskej Lomnici sme zaznamenali stúpajúci záujem zo strany začiatočníkov, ročne u nás kurzy absolvuje 12 000 žiakov. Stúpajúca návštevnosť spôsobuje dopravné kolapsy, hnev domácich i hostí, je tiež nerovnomerné rozloženie lyžiarov v stredisku, najviac kolízií je práve medzi stanicou Štart a Tatranskou Lomnicou a stále bojujeme aj s nedostatkom parkovacích miest,“ upozornil Slavkovský.

Lanovky aj parkovisko

V lokalite Čučoriedky je v súčasnosti fixná lanová dráha a táto časť strediska nie je lyžiarmi až tak využívaná. Zmeniť to má vybudovanie novej 6-sedačkovej lanovky, ktorej prepravná rýchlosť by sa pri zachovaní súčasnej kapacity zdvojnásobila. V prípade obnovenia lyžiarskych kapacít Jamy ráta investor s vybudovaním dvoch 6-sedačkových lanoviek, parkovacej plochy medzi Tatranskou elektrickou železnicou (TEŽ) a Cestou Slobody s viac ako 600 parkovacími miestami, lávkou pre peších ponad cestu a novou multifunkčnou budovou s pokladnicami a WC.

„Ide o riešenie, ktoré by pomohlo zlepšiť dopravnú situáciu odklonením dopravy, ráta sa s novým nástupným miestom priamo z TEŽ, prepojením tratí s existujúcimi zjazdovkami, a tiež by sme eliminovali tzv. výlukové dni, keďže na Jamách sú svahy odolnejšie voči vetru,“ objasnil Slavkovský. V tejto časti strediska, ktoré bolo zatvorené v roku 1986, resp. v roku 2010, by pribudlo viac ako 3,8 kilometra zjazdoviek.

Investície aj v Nízkych Tatrách

Spoločnosť TMR a.s len nedávno predstavila plány investícií aj v Nízkych Tatrách. V dlhodobom horizonte chce na južnej strane Chopku preinvestovať až 50 miliónov eur. Projekt počíta s novými zjazdovkami či rozšírením parkovacích a ubytovacích kapacít. Dôvodom má byť zaostávanie lokality za severnou stranou nízkotatranského hrebeňa a dopyt zákazníkov po rozšírení možností.

Medzi plánovanými činnosťami je vybudovanie dvoch nových modrých zjazdoviek so zasnežovaním Srdiečko-Krúpová a Jelenia lúka-Krúpová, predĺženie zjazdovej trate Vyhliadková zo sedla Veľký Príslop a rozšírenie existujúcej zjazdovky Slnečná v najužšom mieste. Súčasťou projektu je aj infraštruktúra v podobe hotela či chatovej oblasti, parkovacích plôch ale aj vyhliadková veža a bobová dráha.