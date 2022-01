Landa reaguje na obvinenia syna zosnulej speváčky, ktorá sa úmyselne nakazila covidom: Maminku som nikomu nezobral

Česko-slovenským mediálnym prostredím rezonovala správa o úmrtí českej speváčky Hany Horkej, ktorá sa podľa blesk.cz úmyselne nakazila covidom, a aj keď informovala na sociálnej sieti, že je už prekonaná, o 2 dni na to zomrela.

Syn speváčky Honza Rek vinil za smrť svojej mamy antivaxerov. „Týmto komentárom, ďakujem za užitočný príspevok do diskusie. Menovite – Andor Šándor, Duša K, MUDr. Jan Vojaček, CFMP, Daniel Landa, Jaroslav Flegr, MUDr. Soňa Peková, PhD., Roman Šmucler a spol. Zobrali ste mi mamičku, ktorá si na vašom základe stavala všetky svoje argumenty. Pohŕdam vami. Ste absolútny odpad a od teraz na vás mám brutálnu pifku. Za pozostalých – syn.“ Túto správu priniesol portál tvnoviny.sk.

Reakcie Šándora a Landu

A ako sa dalo predpokladať, reakcie menovaných ľudí nenechali na seba dlho čakať. Jedným z menovaných bol bezpečnostný expert Andor Šándor, ktorý pre seznamspravy.cz zareagoval nasledovne: „Ani v jednom článku, či rozhovore nezbrojím proti vakcíne. Sám som covid prekonal a mám dve dávky vakcíny za sebou. A to, že som niekedy zmienil, že je to experimentálna vakcína, že by bol problém, keby niekto na ňu umrel, tak sú to veci, o ktorých sa verejne diskutovalo. A ak sa rozhodla ísť covidu oproti, tak to považujem za vrcholne nevhodný prístup. Nikdy, nikdy by som to nikomu neodporučil.“

Medzi zmienenými ľuďmi bol aj spevák Daniel Landa, ktorý redakcii seznamspravy.cz poslal SMS, že „nikomu maminku nezobral“.

„Možno je môj mediálny obraz vytvorený falošne a bez ohľadu na to, čo skutočne hovorím. V bolesti sa zužuje vnímanie reality, úplne to chápem. Som zásadne proti povinnému očkovaniu proti covid-19. Je to – a musí to tak ostať – každého dobrovoľné rozhodnutie, ako so svojím zdravím nakladá,“ napísal spevák.