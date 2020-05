Lacnému nákupu z Číny bude koniec. Po novom budeme platiť DPH aj pri sume do 22 eur

Drobné nákupy z krajín mimo Európskej únie, a teda najmä z Číny, budú čoskoro drahšie. EÚ sa nepáči, že pri tovare do 22 eur z týchto krajín neplatíme nič, čím sa deformuje trh. Po novom tak bude tento tovar takisto podliehať colnému konaniu a DPH.

Momentálne, ak si objednáte tovar z Číny, ktorého hodnota nepresahuje 22 eur, stačí vám po zaplatení sumy u obchodníka iba čakať, kým ho doručia. Avšak nový colný sadzobník Európskej únie prináša zmenu.

Od polovice budúceho roka

Zmena bude platiť od 1. júla 2021. V praxi to bude vyzerať tak, že tovar, napríklad aj v sume 10 eur, ktorý pochádza z krajiny mimo EÚ, bude zadržaný na colnici a bude potrebné z neho zaplatiť DPH. Tá je vo výške 20 %, takže pri tejto sume sú to navyše dve eurá. Takisto bude potrebné zaplatiť prípadné clo, ak tovar podlieha jeho vyrúbeniu podľa tabuľky.

Ako informuje portál mojandroid.sk, na takéto tovary bude potrebné robiť výpočet na colné konanie, aj keď zjednodušené, no napríklad pošta si za zaň pýta 4 eurá a tak si k sume 10 eur +2 eurá za DPH budeme musieť pripočítať 4 eurá.

Pri tovaroch nad 150 eur pravidlá ostávajú tak ako doteraz. Bude prebiehať platba DPH ako aj colné konanie.

Zjednodušenie platby poplatkov a vyhnutie sa platieb

Je možné, že väčšie zahraničné e-shopy zavedú platbu DPH už do ceny tovaru. Tú potom cez sprostredkovateľa odvedú danej krajine. Suma síce ostane vyššia, no nebude to musieť riešiť zákazník.

Možnosťou ako sa vyhnúť poplatkom je využitie medziskladov v Európe. Veľké čínske e-shopy sa na toto obmedzenie pripravujú už roky a budujú na starom kontinente miesta, kde zhromažďujú tovar. Vy si teda objednáte tovar z čínskeho e-shopu, ale príde vám zásielka z Európy. Tým pádom odpadá platba DPH či colné konanie.