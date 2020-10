Kvôli výteru na COVID-19 začala žene z nosa vytekať mozgová tekutina. Nastala zhoda zriedkavých okolností

Sociálnymi sieťami v uplynulých mesiacoch kolovali viaceré nepravdivé príspevky o tom, ako je nosný výter nebezpečný a ako môže poškodiť mozog. To je stále nepravdivé a nepravdivé aj navždy bude. Avšak 40-ročnej Američanke ale zhoda zriedkavých okolností spôsobila, že jej test prepichol mozgovú výstelku.

Sled nepravdepodobných udalostí

Pacientka mala nediagnostikovaný zriedkavý stav a tiež jej bol pravdepodobne nesprávne vykonaný test. Sled týchto nepravdepodobných udalostí žene síce spôsobil nepríjemnosti a komplikácie, no aj tento prípad ukazuje, že testy sú stále bezpečné.

“Jej prípad ukázal, že zdravotníci by sa mali dôsledne riadiť testovacími protokolmi,” uvádza Jarrett Walsh podľa agentúry AFP, ktorú cituje portál Science Alert.

Problém lekári opísali v odbornom časopise JAMA Otolaryngology–Head & Neck Surgery.

Walsh, ktorý pracuje v nemocnici na univerzite v Iowe uviedol, že žena sa podrobila štandardnému testu pred plánovanou operáciou hernie. Po teste si všimla, že jej z nosnej dierky vyteká číra tekutina. Následne ju začala bolieť hlava, začala zvracať, mala stuhnutý krk a plachosť k svetlu.

Bežnému človeku by sa nič nestalo

Podľa Walsha jej druhý výter nebol urobený najvhodnejšie a tyčinku jej zatlačili vyššie ako mali. To by v bežnom prípade znamenalo iba nepríjemný pocit, ale inak by sa to obišlo bez akýchkoľvek následkov.

Žena však bola v minulosti liečená na intrakraniálnu hypertenziu, čo znamenalo, že mala veľký tlak mozgomiechového moku. Vtedy lekári stav riešili jeho odčerpaním, čím sa tlak znížil.

Už ženy sa ale vyvinula encefalokéla, ktorá spôsobila, že mozgová výstelka vyčnievala do nosa a bola tak náchylná na prasknutie, čo sa aj pri odbere udialo. Ak by sa tento problém neliečil, mohlo by to spôsobiť mozgovú infekciu a to prechodom baktérií z nosa do mozgu. Takisto sa mohol dostať vzduch do lebky a vyvinúť nadmerný tlak na mozog.

Potreba kvalitného zaškolenia

Walsh dodáva, že ide pravdepodobne o veľmi zriedkavý prípad, ale pripomína, že je potrebné kvalitné zaškolenie zdravotníckeho personálu. Pandémia nového koronavírusu totiž ešte neskončila a bude ešte vykonané milióny testov. Preto je dôležité myslieť aj na takéto veľmi nepravdepodobné prípady, pri ktorých môže dôjsť k ohrozeniu zdravia človeka.