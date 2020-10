Krutovládca Nero: Mladého chlapca si zobral za manželku, nechal ho vykastrovať a spravil z neho cisárovnú

Na trón nastúpil, keď mal len 17 rokov a v rokoch 54 až 68 bol cisárom Rímskej ríše. Jeho pôsobenie je opradené mnohými príbehmi a legendami, viac či menej pravdivými. Jeden z príbehov napríklad tvrdí, že z panovníkovho otroka sa stala jeho manželka, milenka a cisárovná.

Po smrti manželky Sabiny si hľadal Nero náhradu

Hovorí sa, že svoju druhú manželku Poppaeu Sabinu, ktorá bola v tom čase tehotná, Nero v roku 65 nášho letopočtu (3 roky po tom, čo sa s ňou oženil) dobil na smrť a to nebol ani zďaleka jeho jediný prečin. Mal sexuálny pomer so svojou vlastnou matkou Agrippinou, ktorú dal neskôr v roku 59 nášho letopočtu zavraždiť preto, lebo nesúhlasila s jeho vzťahom so Sabinou. Jednoducho, bol stelesnením zla a zvrhlosti, píše portál All That Is Interesting.

Ako píše portál Fordham University, veľa chválospevov sa o Nerovi nezachovalo, dokonca aj rímsky historik Suetonius o ňom napísal, že sa neštítil ničoho. Zvádzal vydaté ženy, bral si panny a dokonca zneužíval aj malých chlapcov. Páchal skutky, za ktoré by boli iní ľudia pochovaní zaživa.

Po Sabininej smrti sa podľa portálu Cora chcel Nero oženiť so svojou nevlastnou sestrou Antoniou, tá však jeho ponuku odmietla. Nero vzal odmietnutie ako osobnú urážku a Antoniu dal popraviť. Nie dlho po tom, čo Sabina zomrela, Nerovi padol do oka mladý otrok menom Sporus. Panovníkovi sa totiž zdalo, že sa Sporus zovňajškom nápadne podobná na jeho zosnulú manželku. Rozhodol sa preto, že ho dá vykastrovať, spraví z neho eunucha a zároveň svoju manželku a cisárovnú.

O Sporusovom živote sa toho vie len veľmi málo, nezachovali sa o ňom takmer žiadne informácie. Sporus dokonca ani nie je jeho pravé meno a údajne ho tak volal Nero (okrem toho mu hovoril aj menom svojej zosnulej manželky), ktorý sa mu takýmto spôsobom posmieval za to, že po kastrácii nebol schopný plodiť potomstvo. Nero údajne robil všetko pre to, aby Sporusa premenil na ženu, dokonca ponúkol vysokú finančnú odmenu tomu, kto to dokáže. Zdá sa, že kastrácia Nerovi nepostačovala.

Bol Nerovou manželkou, milenkou a cisárovnou

Dokonca aj o Sporusovom statuse pred zväzkom s Nerom sa vedú búrlivé diskusie. Niektorí hovoria, že bol otrokom, iní zas trvajú na tom, že bol slobodným mužom. Isté však je, že bol mimoriadne atraktívny. Po tom, čo ho dal Nero vykastrovať, zažíval mladý muž nesmierne utrpenie, píše Suetonius. Panovník ho nútil nosiť ženské odevy a verejne ho prehlásil za svoju milenku, manželku a zároveň novú cisárovnú. Prečo Nero konal práve takto, nie je celkom jasné, podľa Jstor sa však za tým môže ukrývať túžba, možno dokonca aj láska.

Nerov nezvyčajný vzťah však nemusí znamenať, že panovník bol homosexuálom, v tom čase sa takéto vzťahy uzatvárali najmä kvôli postaveniu a zo strategických dôvodov. Je teda jasné, najmä po Sporusovej kastrácii, že Nero bol vo vzťahu dominantný a aj keď bol Sporus oficiálne cisárovnou, nemal žiadnu moc a jeho práva sa ponášali skôr na práva otrokov. Niektorí historici veria, že Nero prinútil Sporusa ku kastrácii preto, aby mladý muž nemohol napriek manželskému zväzku v žiadnom prípade prebrať Nerovi trón. Nikto by totiž nebral vážne panovníka, ktorý bol vykastrovaný a prehlásený za ženu.

Ako 20-ročný si napokon Sporus siahol na život

Niet sa čo čudovať, že Nero nebol obľúbeným panovníkom a keď bol v roku 64 nášho letopočtu obvinený z toho, že zapríčinil masívny požiar, ktorý takmer zničil Rím, bol nútený ujsť a vzal so sebou aj Sporusa. Nie je jasné, či bol Sporus nútený ísť s ním alebo šiel dobrovoľne. Niektoré zdroje však naznačujú, že Nera na jeho úteku nasledoval z vlastnej vôle, čo upevňuje teóriu, že medzi Nerom a Sporusom vznikol zvláštny romantický a sexuálny vzťah. V každom prípade, senát vyhlásil Nera za verejného nepriateľa a chcel ho dať popraviť, píše Cora. Aby sa však panovník ponižujúcej verejnej poprave vyhol, radšej spáchal samovraždu.

Ani po Nerovej smrti nebol Sporus voľný, stal sa náhradnou manželkou Nymphidiusa Sabinusa. Po smrti svojho druhého manžela sa Sporus vydal za Othom, Sabininým prvým manželom. Po tom, čo sa Vitellius stal panovníkom, sa mal Sporus stať súčasťou gladiátorských hier, mal hrať hlavnú postavu v divadelnej hre s názvom Znásilnenie Proserpiny. Viac poníženia však Sporus už nedokázal uniesť a ako 20-ročný si napokon siahol na život.