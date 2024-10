Kristína Tormová dodržala sľub umierajúcej kamarátke. Zverejnila dôležitý odkaz, ktorý môže mnohým zachrániť život

Herečka má za sebou zážitok, ktorý síce opisuje ako nepríjemný, no na druhej strane bol u nej nevyhnutný. Teraz nabáda ostatných, aby ho absolvoval na vlastnej koži každý, kto má po 40. Zdôrazňuje tým význam preventívnych prehliadok, ktoré sú alfou a omegou pevného zdravia bez akýchkoľvek problémov.

Kristína Tormová má na Instagrame vybudovanú pevnú fanúšikovskú základňu, čo momentálne využila nielen vo svoj prospech. Je pravdepodobné, že svojím najnovším príspevkom zachráni nejeden ľudský život.

Informovala o dôležitosti vyšetrenia

Pred pár dňami zverejnila na Instagrame krátke video, ktoré zachytáva herečku v posteli. Aj v tomto prípade sa ukázalo, že si Kristína nedáva servítku pred ústa a nebojí sa rozprávať o akejkoľvek téme. Zatiaľ čo pre mnohých je to tabu a nechávajú si to pre seba, ona s tým rovno predstúpila pred viac ako 141-tisíc fanúšikov na sociálnej sieti. Zrejme si sama uvedomila, že ide o veľmi krehkú záležitosť, akou je ľudské zdravie.

„Komu sa hnusí, nech preboha nečíta!“ zneli silné slová Kristíny v príspevku, ktorý je o prevencii a včasnej diagnostike. „Tak sa vraví, že po 40 by ju mal absolvovať každý. Je to hadica, ktorá sa, pekne povedané, zavádza cez konečník do hrubého čreva. Je to spôsob, ako nájsť a zároveň odstrániť polypy v hrubom čreve, zistiť, prečo máme tráviace trable a dokáže vo včasnom štádiu odhaliť rakovinu hrubého čreva a konečníka,“ informovala ďalej herečka svojich fanúšikov.

Sama uznala, že to neznie najpríjemnejšie. „A to som ešte nepísala o príprave na kolonoskopiu, kedy musíte za jeden večer vypiť 4 litre preháňadla.. O dôsledkoch neskôr,“ zdôverila sa ďalej.

O to viac tieto slová mnohých chytia za srdce, keďže sa Kristína priznala, že dala sľub svojej umierajúcej kamarátke Katke. Pravdepodobne si tým prešla aj ona, no pre závažnejší zdravotný problém sa to u nej skončilo fatálne. „Dôležité je ísť. Ja som to sľúbila mojej umierajúcej kamarátke Katke. Riešiť gastro veci. Nuž a vyplatilo sa, ona odišla, lebo podcenila a ja gastrujem,“ napísala herečka.

Ako vyzerá priebeh?