Krajina sa z jeho zásob raduje: Pod nohami našli „poklad“, ktorý môže pomôcť vyriešiť veľký problém ľudstva

Jedným z najväčších problémov ľudstva je jednoznačne zabezpečenie dostatočného množstva čistej a lacnej energie. Aj keď je tu veľká snaha využívať solárnu či veternú energiu, súčasné technológie zatiaľ neposkytujú, aby sa tieto metódy stali primárnym zdrojom výroby elektriny. Preto sa svet stále spolieha na tie tradičnejšie spôsoby a jedným z nich je aj výroba energie pomocou jadra.

Na výrobu energie z jadra sa využíva prakticky len urán. Avšak veľký potenciál v tejto oblasti má tiež tórium, pričom existujú plány či projekty na výstavbu práve tóriových jadrových reaktorov. Dokonca prichádzajú správy o tom, že Čína má takýto experimentálny reaktor a plánuje na tento rok ďalší.

A práve Čína, ako píše portál scmp v novej správe, hlási veľké náleziská tória v ťažobnej lokalite Bayan Obo. Národný prieskum tvrdí, že by krajina mohla mať prakticky nevyčerpateľné zásoby tória.

Ťažobný komplex Bayan Obo sa nachádza v čínskej autonómnej oblasti Vnútorné Mongolsko a podľa odhadov sa tam nachádza 1 milión ton tória. Takéto množstvo by malo zabezpečiť energiu pre Čínu na 60-tisíc rokov.

