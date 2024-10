Kotlár sa vyjadril ku kritike: Ide podľa neho o výmysly dvoch ľudí, pridali sa pritom už aj zubári

Slovenská komora zubných lekárov vyjadruje hlboké znepokojenie nad vyjadreniami Petra Kotlára, splnomocnenca vlády SR pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19.

Komora ostro nesúhlasila s jeho tvrdeniami už v júni 2024 a v tejto súvislosti požiadala vládu SR o zastavenie šírenia poplašných dezinformácií a neprávd. Zubní lekári, ako jedna z najohrozenejších profesijných skupín počas pandémie, zdôrazňujú potrebu jednotných a koordinovaných zdravotníckych postupov založených na dôkazoch.

„Apelujeme, aby sa vyjadreniami neznevažovali vedecky a medicínsky overené a celosvetovo akceptované epidemiologické postupy, akou je prevencia infekčných ochorení, ktorým je možné predísť očkovaním,“ uviedol Igor Moravčík, prezident Slovenskej komory zubných lekárov.

Kotlár si z toho ťažkú hlavu nerobí

Moravčík pritom podčiarkuje dôležitosť spolupráce s WHO a prijímania jej odporúčaní, ktoré poskytujú prístup k najnovším vedeckým poznatkom. Ako dokazuje nedávne udelenie Nobelovej ceny za fyziológiu alebo medicínu Katalin Karikó a Drew Weissmannovi za vývoj mRNA vakcín, vedecké postupy sú nevyhnutné pre efektívne riadenie zdravotných kríz.

Zubári však nie sú jediní, ktorí splnomocnenca kritizujú. Podobný prístup zaujala aj Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska. Tá vyzýva Kotlára, aby svojimi vyjadreniami nespochybňoval vedecky overené a celosvetovo rešpektované epidemiologické postupy.

Slovenská lekárska komora si zas myslí, že výroky splnomocnenca sa nezakladajú na objektívnom hodnotení faktov, založenom na vedeckých dôkazoch. Vedci z Virologického ústavu Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied sú situáciou taktiež znepokojení a vyzývajú vládu, aby k správe, ktorú jej Kotlár predložil, pristupovala mimoriadne obozretne.

K Petrovi Kotlárovi sa v nedeľu v diskusnej relácii V politike vyjadril aj prezident Peter Pellegrini. Hlava štátu uviedla, že ak by sa vláda spomínanou správou zaoberala, bolo by to pre prezidenta prekvapujúce. „No veľmi by som sa čudoval a divil, ak by sa vláda s veľkou vážnosťou mala zaoberať na svojom rokovaní tou správou, ktorú pred pár dňami zverejnil pán Kotlár,“ vyhlásil prezident s tým, že kabinet by sa skôr mal zaoberať praktickými problémami, ako sú infraštruktúra, zdravotníctvo či školstvo.

„Táto vláda sľubovala, že sa bude ľuďom lepšie žiť. Ale ak budem riešiť také správy od pána Kotlára, keď sa ako jediná krajina na svete vzďaľujeme od WHO, čo si nedovolil ani Kim Čong-un, tak to nebude dobrý smer,“ dodal prezident.

Ku kritike odbornej obce a prezidenta sa vyjadril už aj samotný Kotlár, ktorý ju spochybňuje. Vo vyjadrení na facebooku spája vyjadrenie virológov, Univerzitnej nemocnice v Bratislave a Univerzity Komenského s lekárom Sabakom. Pod vyjadrenie Slovenskej lekárskej komory sa vraj nikto neodvážil podpísať a Zväz ambulantných poskytovateľov sa vraj neráta. Podľa Kotlára ho tak kritizujú len dvaja ľudia a ich organizácie, ktorými sú Peter Sabaka a Boris Klempa. Pellegrinimu zároveň v statuse odkázal, že zrejme netuší, o čom hovorí.