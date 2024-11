Košice budú hostiť obrovský koncert: Na Slovensku vystúpia legendy tanečnej scény, ich najväčší hit pozná každý

Takmer 30 rokov tvoria doslova históriu tanečnej hudby svojimi legendárnymi hitmi, z ktorých sú viaceré hymny. Insomnia, God is a DJ alebo We Come 1 netreba predstavovať žiadnemu fanúšikovi tanečnej hudby. Sú to legendy britskej dance scény, rovnako ako The Prodigy, Underworld alebo The Chemical Brothers.

Vyrovnali sa s obrovskou stratou po úmrtí frontmana Maxiho Jazza a začali tvoriť nové veci. Teraz sa Faithless vydávajú na veľkú koncertnú šnúru po Európe s novým albumom Champion Sound a neskutočný tanečný žúr čaká aj Slovensko, konkrétne 7. decembra 2024 v Steel Aréne v Košiciach.

Aj keď Faithless znamená v preklade „bez viery“, tak táto partia rozhodne bez viery nie je. Vlna fanúšikovskej podpory, ktorá sa zdvihla, bola dych vyrážajúca a všetkých presvedčila, že pokračovanie v tom, čo s Maxim začali, je to, čo fanúšikovia chcú a tiež je to perfektná možnosť, ako si uctiť Maxiho odkaz.

Po ôsmich rokoch sa tento rok Faithless prvýkrát vydali znova na pódiá a zistili, že im to stále skvele ide. Neskutočne. Aj bez Maxiho a hlavne pre Maxiho.

Faithless sú a najskôr navždy budú hybnou silou na tanečnej scéne. Ich shows sú bezchybné – hudobne, svetelne, produkčne. Ich hudba je nákazlivá, plná klasickej house music, klavírnych a syntetizátorových slučiek, špičkových beatov a vždy inovatívna. To, že sa bavíme o absolútnej legende, dokazuje viac ako miliarda streamov naprieč platformami.

Priekopníci elektronickej hudby

Zostavu Faithless v roku 1995 vytvorila trojica hudobníkov v zložení Rollo, Sister Bliss a Maxi Jazz. Po Maxiho smrti v roku 2022 to vyzeralo, že zostava sa už nikdy na koncertné pódiá so svojou tvorbou nepostaví a ani žiadnu novú hudbu nenahrá. Po dvoch rokoch sú späť a síce bez Maxiho, ale nielen s novou koncertnou šou, ale aj s novým albumom.

Debutový album s názvom Reverence vydali v roku 1995 a už ten lámal rebríčky hitparád po celej Európe. Najviac z neho zarezonoval singel Insomnia, no k úspechu dopomohli aj tracky ako Salva Mea či Don’t Leave. Na ďalší album si fanúšikovia Faithless museli počkať dva roky. Nahrávka Sunday 8PM uzrela svetlo sveta v septembri 1998 a kapela ňou potvrdila svoju pozíciu na tanečnej scéne. V ich tvorbe dominuje elektronika, trip hop, house aj trance. Textami sa vždy snažili vyjadrovať posolstvo aj k sociopolitickému dianiu. Dnes majú na konte už 10 štúdiových albumov, na jedenásty v poradí, ktorý už na aktuálnom turné propagujú, fanúšikovia netrpezlivo čakajú.

Faithless počas svojho hudobného pôsobenia spolupracovali s viacerými, rovnako zvučnými menami nielen z elektronickej scény. Spomenúť sa oplatia Avicii, Armin van Buuren, Booka Shade, Dido, ale aj s frontmanom kapely The Cure, spevákom a gitaristom Robertom Smithom.

Okrem Faithless v metropole východného Slovenska vystúpia aj britský umelec a hudobník Antony Szmierek, ktorý vo svojej tvorbe kombinuje rap, hovorené slovo a tanečnú hudbu a viacero britských magazínov vrátane NME a DIY ho označilo za vychádzajúcu hviezdu. Zo slovenských telies sa predstavia The Deep DJs a producent a DJ Folly.

Každý, kto miluje tanec a ešte netancoval na live vystúpení Faithless, tak vlastne netancoval. Každý, kto niekedy na ich live vystúpení tancoval, vie, že musí byť 7. decembra v Steel Aréne v Košiciach a zažiť túto kultovú skupinu znova. Toto si nemôžete nechať ujsť! Lístky nájdete na tomto webe.

