Konkurent Harryho Pottera dostáva vlastný film: Artemis Fowl sa ukazuje v novej ukážke

Keď v roku 2002 vyšiel v slovenskom preklade prvý diel fantasy románu Artemis Fowl spisovateľa Eoina Colfera, fanúšikovia slávneho čarodejníka Harryho Pottera zbystrili pozornosť. Vydavateľstvo Ikar totiž vtedy Artemisa označovalo za jeho silného konkurenta. Na obrovský úspech čarodejníckeho sveta J. K. Rowlingovej sa však táto séria až tak veľmi nechytala. Teraz to ale román o únoscovi škriatkov skúsi opäť – do kín totiž už čoskoro dorazí prvá filmová adaptácia tejto knižnej série.

Samozrejme, aj na Slovensku si Artemis Fowl získal stabilnú základňu fanúšikov, vždy však zostal v tieni slávnejšieho Harryho Pottera. Už o niekoľko mesiacov sa to ale môže zmeniť. Štúdio Disney totiž koncom mája 2020 do kín uvedie adaptáciu 8-dielnej knižnej série v réžii Kennetha Branagha (známy aj ako predstaviteľ Gilderoya Lockharta z filmovej verzie Tajomnej komnaty). Informuje o tom portál Coming Soon.

Únosca škriatkov

Dej filmu (i knižky) sleduje dobrodružný príbeh 12-ročného génia Artemisa Fowla s koreňmi v kedysi zámožnej zločineckej rodiny. Artemisovho otca unesú a jeho matka kvôli tomu chradne. Chlapec sa preto rozhodne spojiť sily s rodinným osobným strážcom Butlerom a vydá sa do podzemnej ríše mocného národa škriatkov, ktorí pravdepodobne za únosom jeho otca sú a ktorých obrovské bohatstvo by mohlo obnoviť zašlú slávu rodu Fowlovcov. Samozrejme, nebude to také jednoduché a Artemisov geniálny plán môže stroskotať. Unesie kapitánku škriatkovských strážcov Helu Krátku a žiada za ňu výkupné v cennom zlate, v ceste mu ale stoja škriatkovia, ktorí sa snažia kapitánku zachrániť.

Ako možno zo synposy fantasy novinky vytušiť, pôjde o ďalší pôsobivý film plný efektov od štúdia Disney, ktorý to vďaka úspechu svojej knižnej predlohy po celom svete môže mať našliapnuté aj na titul kinohitu. Napokon. svedčí o tom aj najnovší trailer, ktorý Disney nedávno zverejnilo. Pozrieť si ho môžete nižšie.

Hviezdne obsadenie

Filmový Artemis Fowl mal mať pôvodne premiéru ešte minulý rok v auguste, napokon sa ju ale rozhodli tvorcovia posunúť.

Hlavnú úlohu 12-ročného únoscu škriatkov stvárni nováčik Ferdia Shaw, pre ktorého je tento film vôbec prvou filmovou úlohou. Skeundovať mu bude v úlohe otca Colin Farrell. Ten ale nebude jediným známy menom na zozname hlavných hereckých predstaviteľov. V novom rodinnom fantasy totiž uvidíme aj Laru McDonnell (vidieť sme ju mohli v snímke Love, Rosie), Mirandu Raison (Breathe), oscarovú Judi Dench, Hong Chau (seriály Watchmen, Big Little Lies), Josha Gada (Jobs, Frozen 1 a 2) a mnohých ďalších.

Prvý diel slávnej série írskeho spisovateľa Oeina Colfera vyšiel ešte v roku 2001 a tešil sa pozitívnym ohlasom kritikov i čitateľov. Celkovo vyšlo 8 dielov, posledný s podtitulom Artemis Fowl: Posledný strážca (Artemis Fowl and the last Guardian) vyšiel v roku 2012. Všetky diely série u nás vydalo vydavateľstvo Ikar aj v slovenskom preklade. Je viac než pravdepodobné, že v prípade úspechu filmovej adaptácie sa Artemis Fowl dočká re-edície. Aktuálne sú totiž tieto knižky podľa webu kníhkupectva Martinus vypredané.

Slovenská premiéra nového fantasy filmu je naplánovaná na 28. máj 2020.