Konečne niečo, za čo sa nemusíme hanbiť: Do kín dorazil nový česko-slovenský sci-fi film, diváci chválou nešetria

Nebýva zvykom, že do našich kín dorazí film slovenskej produkcie a má naozaj dobré divácke hodnotenia. Táto slovensko-česko-poľsko-srbská novinka je ale, zdá sa, výnimkou potvrdzujúcou pravidlo. Naučili sme sa konečne robiť aj žánrovo pestrejšie filmy a neobsadzovať do nich len Tomáša Maštalíra?

Vyzerá to, že áno. Aj keď nejde o čisto slovenský film, s pomocou iných dokážeme do kín pustiť naozaj pútavý film, ktorý nie je romantickou komédiou, či melancholickou drámou zo života. Režisérsky debut českého tvorcu Roberta Hloza nesie názov Bod obnovy a odohráva sa v roku 2041, teda v nie až takej vzdialenej budúcnosti a ide o plnohodnotný sci-fi krimi triler.

Tuzemské sci-fi, prvé svojho druhu

Každý človek má v onom roku právo byť po nehode, alebo inej neprirodzenej smrti, opäť oživený. To jediné, čo musí urobiť, je pravidelne si vytvárať digitálnu zálohu svojej osobnosti, teda akýsi bod obnovy. Agentka Em práve dostáva do rúk prípad, kedy ale boli základné pravidlá obnovy porušené. Bod obnovy obete bol zmazaný, a tak má pred sebou veľmi výnimočný zločin.

Strhujúci príbeh zasadený do blízkej budúcnosti, kedy lepší život zaručujú technológie a ľudia si za jeho predĺženie musia platiť, je naozaj prekvapením na poli domácej kinematografie. O to väčším, keď sa pozrieme na hodnotenia slovensko-českých divákov na obľúbenom portáli ČSFD. Známymi menami prešpikovaná snímka totiž zaujala aj tunajších divákov, ktorí nešetria chválami a pozitívnymi reakciami. A bolo tak už pri uvedení traileru, ktorý mnohých divákov doslova usadil na sedadlá. Veď posúďte sami vo videu nižšie.

Niečo, za čo sa nemusíme hanbiť

„Konečne tuzemská tvorba, za ktorú sa nemusíme hanbiť“, „vizuálne zaujímavý počin“, „veľká pochvala“, „krásny biják“ a mnohé ďalšie superlatíva možno nájsť v sekcii komentárov k filmu. O tom, či je to naozaj tak, sa budete musieť ísť presvedčiť na vlastné oči do kina. Takéto filmy totiž treba rozhodne na veľkom plátne vidieť. Režisér Hloz sa netají tým, že inšpiráciu, keďže je zároveň aj autorom scenára k filmu, hľadal v zahraničnej produkcii, najmä vo filme Potomkovia ľudí (Children of Men) z roku 2006.

Pochvaly aj z filmových festivalov

Novinka Bod obnovy už stihla obehnúť viaceré filmové festivaly. Premiéru absolvovala 3. júla na filmovom festivale v Karlových Varoch v sekcii „Zvláštne uvedenie“, kde sa dočkala aj niekoľkominútového standing ovation. Slovenské a české kiná snímku uvádzajú od štvrtka 21. septembra 2023.

V hlavných úlohách filmu excelujú najmä českí herci Andrea Mohylová, Matěj Hádek, Václav Neužil ml., Karel Dobrý či Agáta Kryštůfková, no sekundujú im fantasticky aj slovenskí kolegovia Milan Ondrík či Richard Stanke.

