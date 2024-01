Končí veľký e-shop, v ktorom nakupovali tisícky Slovákov: Zákazníkom oznamuje, ako majú riešiť reklamácie

Známy internetový predajca Hej.sk končí, oznámil to na svojej webstránke. Nakúpiť si v ňom môžete do konca februára, prípadné reklamácie vybaví iný veľký predajca, upozornil na to portál Živé.sk.

„Vážený zákazník, chceli by sme vám oznámiť, že internetový obchod Hej.sk dňa 29. februára 2024 ukončí svoju prevádzku,“ uviedol e-shop Hej.sk, patriaci pod spoločnosť Elektrosped. Ten na Slovensku prevádzkuje aj sieť elektropredajní Datart, ktorý má aj e-shop. Spoločnosť počíta ďalej už len s touto značkou, ktorú chce zrejme posilniť. Dôvody však oficiálne nespresnil.

Reklamácie vybavíte v Datarte

„Nakupovať elektro môžete aj naďalej v obchode Datart, ktorý patrí do rovnakej skupiny predajcov elektra ako Hej.sk,“ potvrdzuje e-shop. Po jeho konci bude možné prípadné reklamácie vybaviť práve v predajniach Datart, zákazníkom bude stačiť doklad nákupu z Hej.sk. Tovar bude možné poslať aj poštou na reklamačné oddelenie spoločnosti Elektrosped v Senci.