Končí sa dlhoročná éra, Volkswagen už nebude vyrábať svoj obľúbený model. Ak si ho chcete zaobstarať, máte poslednú šancu

Pre nemeckú automobilku sa končí jedna obrovská éra. Volkswagen totiž oznámil, že končí s výrobou svojho modelu T-Roc vo verzii kabriolet. To v preklade znamená, že po dlhých 75 rokoch nebude mať v portfóliu žiadne kabrioletové vozidlo, informuje o tom portál TopSpeed.sk.

Ako z dostupných zdrojov vyplýva, model bez fixnej strechy by sa mal prestať vyrábať v priebehu budúceho roka. Druhá generácia vozidiel T-Roc vstúpi na trh už bez tohto variantu, nakoľko oň dlhodobo klesal záujem. Pravdepodobné dôvody tak môžeme hľadať práve v oblasti dopytu a rentability. Dobrou správou je, že ak patríte medzi fanúšikov kabrioletov Volkswagen, ešte stále máte šancu si jeden zaobstarať.

Zatiaľ nie je jasné, kedy a či ešte vôbec nemecká automobilka zaradí do predaja takýto model. V blízkej budúcnosti sa skôr predpokladá plné sústredenie na uspokojenie masových dopytov a reflektovanie „zelenej politiky“. Či sa tam objaví napríklad elektrický kabriolet, je otázne. „Nemci čoraz viac pozornosti smerujú k elektrickým modelom, a naopak, klasické autá so spaľovacím motorom začínajú strácať na význame, aspoň čo sa týka budúcnosti Volkswagenu,“ upresnil TopSpeed.

Volskwagen má jasnú stratégiu, elektrická infraštruktúra však stále zaostáva

Majiteľom elektrických áut v súčasnosti nestačí ich dojazd, nie je dostatočne vybudovaná infraštruktúra a aj nákupné ceny elektrických vozidiel sú stále vyššie ako ceny áut so spaľovacím motorom. Uviedol to v stredu predseda predstavenstva Volkswagen Slovakia Wolfram Kirchert na konferencii o budúcnosti priemyslu v EÚ, informovala o tom TASR.

„Vedie to k tomu, že plne elektrické autá tvoria iba 15 % všetkých áut. Volkswagen však dodrží svoj strednodobý plán elektrickej transformácie. Otázka je, kedy sa do tohto bodu dostaneme. Máme však jasnú stratégiu prechodu na elektrické autá,“ uviedol Kirchert. Dodal, že európski výrobcovia áut úspešne prežijú rok 2025, a to aj napriek konkurentom z Číny.

Ich výroba je podľa neho lacnejšia, výrobcovia dostávajú veľké dotácie od vlády a majú jasný plán expanzie na európske trhy, kde sú najvyššie marže. Taktiež veľa investujú do výskumu a vývoja. „Nemusíme sa ich báť, ale prijať výzvu,“ podotkol Kirchert.

Silnými stránkami výrobcov v EÚ sú podľa neho inovácie, cenovo atraktívne produkty, zodpovednosť k životnému prostrediu, vysoká kvalita a dizajn, celosvetová výrobná sieť, vysokokvalifikované tímy a profesionálny projektový manažment. „Musíme tieto silné stránky zdôrazňovať,“ dodal.

