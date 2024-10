Komik Makovický reaguje na obvinenia Šutaja Eštoka: Je to podľa neho smutné, minister vraj nevie čítať s porozumením

Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) dnes na tlačovej konferencii skritizoval komika Mateja Makovického, ktorý v rámci programu Silné reči vtipkoval o útoku na predsedu vlády Roberta Fica. Ako uviedol, výroky komika, že si „… ani vlastného premiéra nevieme zastreliť“ a „Aká krajina, taký Kennedy“ zatiaľ nemajú trestnoprávnu dohru.

Na obvinenia už reagoval aj samotný komik, ktorý si nedával servítku pred ústa a tvrdí, že nič zlé nespravil. „Hoci patrí konkrétny vtip bezpochyby do kategórie čierneho humoru, nemám pocit, že prekročil hranicu, keďže bol viac o kritike slovenskej spoločnosti, než o atentáte. Trestné činy ani násilie neschvaľujem,“ napísal na sociálnej sieti.

Makovický sa bráni

„Je objektívny fakt, že atentát bol neúspešný. Je komediálna hyperbola dať to za vinu odchodu mladých ľudí zo Slovenska (ktorý je tiež objektívnym faktom). A veta „Aká krajina, taký Kennedy“ je zjavný hyperbolický sarkazmus. „Nič z toho, čo je vo videu, neschvaľuje to, čo sa stalo,“ dodal.

Vystúpenie navyše podľa neho nemusí reflektovať jeho osobné názory, podobne ako pri hercoch. Takéto útoky na komika v krajine, ktorá sa tvári, že uznáva slobodu prejavu, sú podľa neho smutné. „A ako komik, tzn. nie vážne – kto chcel dôkaz, že Slovensko je na chvoste EÚ ohľadom čítania s porozumením, tu ho má.“

Šutaj Eštok dnes na tlačovke pustil video z komikovho vystúpenia. Polícia podľa neho pravdepodobne vec zachytenú na videu bude prešetrovať. „Neviem, ale mne to nepripadá vtipné,“ skonštatoval minister. Ako ďalej uviedol, médiá, ako aj rôzni humoristi majú podľa neho právo kritizovať aj zosmiešňovať politikov.

„Ale treba rozlišovať to, čo je nejakou súčasťou toho celospoločenského diania a nastavovaním zrkadla politikom, pretože to je normálne, to je práca opozície aj médií a môže byť aj humoristov. Ale potom treba rozlišovať medzi tým, čo už presahuje určitú hranicu,“ zdôraznil minister vnútra. Podľa neho celá vec môže vyzerať na prvý pohľad smiešne. „Ale potom, čo sa udialo v Handlovej 15. mája, to až také smiešne nie je,“ vyhlásil Šutaj Eštok.