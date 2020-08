Kolorizovaná história: Umelec vyfarbuje staré fotografie a zásadne tak mení náš pohľad na dejiny

25-ročný dánsky umelec Mads Madsen vyfarbuje staré fotografie a tak im dodáva nový život. Pomocou grafického programu umocňuje atmosféru fotografií a umožňuje nám tak lepšie nahliadnuť do minulosti, ktorá nebola farebná.

Mads pre Interez povedal, že začal s úpravou fotografií pred takmer 10 rokmi, keď mal 16 rokov. Vtedy bol s kamarátom na LAN párty a objavil fotografiu, ktorá bola ručne maľovaná. To ho úplne uchvátilo. Vtedy si povedal, že by to mohol skúsiť tiež.

“Je to pokoj. Môžem mať zapnutú hudbu, môžem sledovať filmy alebo relácie, alebo môžem len tak sedieť v tichu a pomaly, ale iste oživovať staré zábery,” odpovedal nám nadaný umelec na otázku, čo ho na tejto práci baví najviac.

Mads tak má svoju prácu zároveň ako relax a hovorí, že súhlasí s ľuďmi, ktorí jeho prácu nazývajú omaľovánkou pre dospelých. Musí síce ostať v nejakých líniách, ale môže si zvoliť farby aké chce.

Ďalej nám prezradil, že jeho práca je variabilná aj čo sa týka času. Niekedy to trvá pár hodín, inokedy niekoľko dní. Jeho najobľúbenejšie kolorizované fotografie sú Buzz Aldrin a generál Omar Bradley. Obaja majú na hrudi pripnutých množstvo stužiek a ocenení. Mads strávil niekoľko dní skúmaním jednotlivých druhov vyznamenaní, aby našiel ich správnu farbu. Upozorňuje tiež na zaujímavú skutočnosť a to, že Aldrin má na ruke hodinky s Mickey Mousom. Mads tiež povedal, že sa dozvedel, že Aldrin videl jeho prácu a aj keď nevie, ako na to reagoval, teší ho to, že ju videl.

Ak sa vám jeho práca páči, navštívte jeho Facebook či Instagram.

Santa Claus v Londýne počas 2. svetovej vojny

Neil Armstrong počas tréningu na misiu Apollo

Alan Turing

Theodore Roosevelt drží svojho vnuka (rok 1916)

Černoška počas demonštrácia za občianske práva v roku 1960

Nikola Tesla pred cievkou jeho vysokofrekvenčného transformátora

Albert Einstein sa smeje počas večierku

Herečka Audrey Hepburn

Dievčatá a ich dom zo snehu (rok 1910)

Americký náčelník

Paul Newman a Clint Eastwood

Sir David Attenborough približne v roku 1950

Spisovateľka Helen Kellerová a Charlie Chaplin

Edgar Allan Poe

Marilyn Monroe

Josif Vissarionovič Stalin

Orson Welles

Oscar Wilde

Charles Darwin

Bratia Lumièrovci

Colonel Sanders, muž ktorý vytvoril KFC

Salvador Dalí a ocelot

Audrey Hepburn

Vojaci na ostrove Iwódžima

Testovanie nepriestrelnej vesty

Vojenský veliteľ Joseph Hooker na koni

Dvaja americkí vojaci s bombami

Marilyn Monroe

Abraham Lincoln

Frederick Charles Stacey so zraneniami z 1. svetovej vojny a po plastickej chirurgii

John F. Kennedy

Buzz Aldrin. Všimnite si hodinky s Mickey Mousom

Winston Churchill

Alfred Hitchcock