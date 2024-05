Kollárova dcéra sa ostro vyjadrila k bitke mamičiek u jej otca. Podľa jej slov je choré, aby toto robili dospelé ženy

Pokojná nedeľná grilovačka u Borisa Kollára sa zmenila na hotovú drámu, keď do jeho vily vtrhli mamičky, s ktorými má deti. Podľa informácií Nového Času Barbora Richterová a Vanessa Hrubovčáková nereagovali na výzvy na odchod a fyzicky napadli Borisovu aktuálnu priateľku Lauru Vizváryovú.

Samotná Laura sa rozhodla, že podá na ženy trestné oznámenie a bude to riešiť s právnikom. K situácii sa vyjadril aj Boris Kollár, ktorý to síce nechcel celé komentovať, no potvrdil, že sa to stalo a aj to, že Laura rieši incident s právnikom. Ako informovala Markíza, k situácii sa vyjadrila aj Borisova dcéra Alexandra Horňáková.

Urážali deti

„Volala som s účastníkmi rodiny, ktorí tam boli. Barbora spolu s Vanesou vtrhli do domu, natáčali si všetko a začali kričať na všetkých. Opakovane ich všetci prosili, aby odišli a nechceli odísť. Richterová vykrikovala, že tam bude aj spať, keď bude chcieť. Boli drzé a robili taký cirkus pred deťmi, aj na ne kričali, urážali ich, akí sú k****i a akí sú škaredí a ako sú ich deti oveľa lepšie než my. Jedno dieťa dostalo dokonca záchvat kvôli Barbore, ktorá to vyprovokovala a útočila na všetkých v dome vrátane mojej babky, ocinovej mamy,“ povedala.

„Ľudia ako tieto dve, ktoré sa, mimochodom, spolčili, patria na psychiatriu. Aby dve dospelé ženy začali hučať na cudzie deti, ktoré za nič nemôžu a urážať ich slovne, je choré a úplné dno spoločnosti. Verím na karmu a dúfam, že sa im to pekne vráti,“ dodala na záver.

Odišli až vtedy, keď sa Boris pohral s deťmi

Konflikty medzi Barborou Richterovou a Borisom Kollárom, a taktiež Laurou nie sú žiadnou novinkou. Zvyknú ich zdieľať na sociálnych sieťach a posielať si rôzne odkazy, fyzické napadnutie by však nikto nečakal. Obe na mieste grilovačky zostali napriek tomu, že ich Boris aj Laura prosili, aby odišli. Neskôr sa podľa zdroja situácia vyostrila, pričom Barbora potiahla Lauru za vlasy a Vanessa ju udrela do ruky a rebier. Nakoniec obe ženy odišli na vyzvanie ďalšej mamičky, ktorá bola v dome, nie však skôr, kým sa Boris nepohral s ich deťmi.