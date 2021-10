Klince, skrutky a nože. Mužovi lekári našli v žalúdku viac ako kilogram kovových predmetov

Lekári v Litve vytiahli istému mužovi zo žalúdka viac ako kilogram kovových predmetov.

Ako informuje spravodajský portál BBC s odvolaním sa na miestne médiá, muž ich začal prehĺtať po tom, ako prestal piť alkohol, pričom tak robil mesiac.

Keď začal mať silné bolesti brucha, previezli ho do nemocnice v meste Klaipeda na pobreží Baltského mora. Tam lekári zistili, že bolesti spôsobujú klince, skrutky, matice a čepele.

Lithuania man swallows kilogram of nails, screws, nuts and knives after quitting alcohol #Lithuania #Europe #Klaipeda https://t.co/4ZfkgI3J3B

— The Pigeon Express (@PigeonExpress_) October 2, 2021