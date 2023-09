Klenoty pre tých, ktorí chcú byť úplne nahí: Najlepšie nudapláže v Chorvátsku, na ktorých sa plavky nenosia

Sú len dva typy ľudí — tí, ktorí ich milujú, a potom tí, ktorí sa im vyhýbajú obrovským oblúkom. Nehovoríme o ničom inom, než o nudistických plážach, ktoré majú svojich skalných návštevníkov. A mnohí ich vyhľadávajú aj na dovolenke pri „slovenskom mori“ v Chorvátsku. Ak patríte medzi ich fanúšikov, odhoďte plavky a vyrazte napríklad na tieto miesta, pretože ešte ani v týchto dňoch nie je na takýto výlet neskoro.

V článku sa dozviete aj: kde v Chorvátsku nájdete nudapláže;

ktoré patria medzi najlepšie hodnotené;

aké sú reakcie návštevníkov;

ktorú označili za tajný klenot či najkrajšiu nudistickú pláž v Európe.

Vybrali sme najlepšie nudistické pláže v Chorvátsku podľa hodnotení návštevníkov, ktoré zanechali na Googli.

Pláž Kandarola, Rab

Veľmi dobrým hodnoteniam sa teší táto nudistická pláž, ktorá sa nachádza v západnej časti chorvátskeho ostrova Rab. Zo 769 hodnotení získala 4,6 hviezdičiek z piatich a návštevníci nešetria v komentároch chválou. „Táto pláž patrí medzi najkrajšie nudistické pláže v Európe!“ Píše sa v jednej z nich. Ďalší ju nazývajú rajom a vyzdvihujú smaragdovozelenú farbu mora a takisto aj vybavenie, ktoré sa tu nachádza, vrátane ležadiel či slnečníkov.

Pláž Stolac, Rab

Na ostrove Rab ešte zostaneme. Nájdete tu aj túto nudistickú pláž, ktorá sa teší ešte vyššiemu hodnoteniu, 4,7/5 hviezdičiek. A výborným reakciám návštevníkov. „Vynikajúca nudistická pláž!“ znie v jednej z recenzií. Ľudia vyzdvihujú plytké more a to, že je navštevovaná skutočnými nadšencami nudizmu. Mnohí upozorňujú aj na to, že sa z tohto miesta môžete pešo dostať na protiľahlý ostrov, čo je zážitkom samým o sebe. Takže, ak si náhodou zabudnete plavky, nezabudnite si vhodnú obuv.

Pláž Sabunike

Približne polhodinu autom severne od Zadaru nájdete túto pláž – taktiež s označením FKK (free body culture), ktorá sa teší výbornému hodnoteniu 4,7/5 hviezdičiek. Recenzie vyzdvihujú, že ide o nepreplnenú nudapláž, a je pokojným miestom bez množstva zvedavých očí. „Je to krásna piesočnatá nudistická pláž. Ale bez tieňa, preto je lepšie vziať si so sebou dáždnik alebo stan,“ odporučil jeden z jej návštevníkov.

Pláž Nugal, Makarká riviéra

Presuňme sa na Makarskú riviéru, kde sa stovkám pozitívnych hodnotení teší táto pláž. Obstála na 4,5 z piatich hviezdičiek. Dostanete sa sem len po svojich, pretože je obklopená útesmi. Na svoje si tu prídu tí, ktorí preferujú kamienkovú pláž pred pieskovou. Návštevníci však upozorňujú na to, že nudistická je len nejaká jej časť a pri návšteve sa treba pripraviť na množstvo ľudí. Mnohí sa preto sťažujú, že sa tam koniec koncov nachádzalo viac návštevníkov v plavkách, ako bez.

Pláž Vruja

Kúsok viac na sever nájdete pláž Vruja, ktorá tiež víta nudistov. Získala hodnotenie 4,7 z piatich hviezdičiek a ľudia ju chvália jedna radosť. „Krásne a odľahlé miesto,“ zhodnotil niekto. „Nádherná pláž, kde si každý nájde to svoje miesto na samote,“ dodal ďalší. Aj tu sa však objavil komentár, podľa ktorého ju navštevujú aj ľudia v plavkách, no na druhej strane, viete si tu nájsť svoje miestečko, kde im uniknete.