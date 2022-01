Keď sa milionár zabáva: Muž sa bizarným spôsobom po svojej smrti pričinil o obrovský nárast novorodencov

Charles Vance Millar bol uznávaným právnikom v kanadskom Toronte v 19. storočí. Za života bol známy ako síce plachý, ale všestranne milý muž. Jeho smrť však spôsobila v meste doslova baby boom. Čo sa vlastne stalo?

Mal príliš veľa peňazí

Millar za svoj život nazhromaždil obrovské bohatstvo ako právnik, no ešte väčšie prostredníctvom pivovaru a tiež závodných koní, ktoré vlastnil. Už počas života venoval peniaze z výhier svojich koní detským nemocniciam, lebo ako sám priznával, mal veľa peňazí, píše portál IFLScience.

Keďže sám nemal žiadnych potomkov, rozhodol sa, že peniaze, ktoré tu po sebe zanechá, neprepadnú štátu. Naložil s nimi však mimoriadne zvláštne a zaujímavo, a je vidieť, že to musel byť vtipkár.

Kto bude mať najviac detí, získa peniaze

Po smrti v roku 1926 totiž zanechal svoj dom na Jamajke trom právnikom, ktorí sa nenávideli pod podmienkou, že sa oň budú deliť. Podiely v dostihovom klube odkázal zarytým odporcom hazardu a svoj pivovar skupine prohibičných protestantských ministrov.

Tá časť, ktorá ho však preslávila, a o ktorej je tento článok, je, že svoju zvyšnú hotovosť sa rozhodol zanechať tej žene z Toronta, ktorá v priebehu 10 rokov po jeho smrti porodí najviac detí.

Jeho smrť zapríčinená infarktom bola ako stlačenie kohútika štartovacej pištole v produkcii detí. Kanadské médiá o netradičnej ponuke s radosťou písali a čoskoro sa do “súťaže” zapojilo veľké množstvo účastníčok.

Deti ako na výrobnom páse

Millar podcenil, akí chudobní a zúfalí ľudia boli v tom čase a ešte aj viac, keď začala Veľká hospodárska kríza. Ľudia, ktorí mali problém vychovať čo i len jedno dieťa, sa odrazu snažili mať 7 či viac detí. V jednom smutnom prípade bol opísaný príbeh Lillian Kenny, ktorej zomrelo dieťa po tom, ako ho zabili potkany tým, že ho dohrýzli. To len ilustruje, v akej biede vtedy ľudia žili, uvádza portál FiveThirtyEight.

V nasledujúcom desaťročí prebiehali kvôli súťaži viaceré spory. Vyvstali otázky, či súťaž nemôže ohrozovať zdravie a životy a či nepoznačí život novonarodených detí, ktoré by inak na svet neprišli. Matky tiež bojovali o to, aby započítali aj deti, ktoré sa im narodili mŕtve. Bol spor napríklad aj o tom, že jedna žena porodila dieťa mimo hraníc mesta Toronto a nebolo jej dovolené ho pridať do zoznamu. Viaceré ženy boli aj diskvalifikované kvôli tomu, že deti boli nemanželské.

Whichever Toronto woman had the most babies in a decade won the Great Stork Derby, and a cash prize. https://t.co/rk39Fj8Z8d pic.twitter.com/BgfybzsErH — Daily Hive Toronto (@DailyHiveTO) October 30, 2016

Pripísali si peknú sumu

Súťaž sa po 10 rokoch ukončila. Výhra v hodnote dnešných 9 miliónov dolárov bola prisúdená až štyrom ženám, ktoré si ju rozdelili rovným dielom a každá tak získala niečo vyše dvoch miliónov dolárov.

Ocenené štyri ženy priviedli na svet deväť detí každá. Boli však aj ženy, ktoré porodili aj 10 či 11 detí, no niektoré deti sa narodili mŕtve či zomreli krátko po pôrode, alebo nepochádzali z manželstva. Zo súťaže boli preto vyradené, aj keď v následných súdnych sporoch si vysúdili niekoľko dnešných stotisíc dolárov.

Dnes vďaka tejto súťaži žije v Kanade množstvo ľudí, ktorí by inak na svet neprišli. Jedným z nich je aj Kevin Timleck, ktorý pre portál FiveThirtyEight povedal, že po celej Kanade má viac ako 100 bratrancov či sesterníc. On sám má však iba dve deti. Keď sa ho opýtali, prečo tak málo, s humorom odpovedal: “Už v tom nie sú žiadne peniaze.”