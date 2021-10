Keď nás chcú za to vyhodiť, ja odídem, hovorí Kollár. Sme rodina nepodporí reformu nemocníc a súdov

Hnutie Sme rodina nepodporí reformu nemocníc a súdov v aktuálnej podobe, a to ani v prípade, ak by to malo znamenať odchod z vládnej koalície. Uviedol to v pondelok predseda hnutia a zároveň predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár na brífingu vo Vranove nad Topľou po stretnutí v tamojšej nemocnici. Stretnutiu so zamestnancami súdu mala podľa neho zabrániť ministerka spravodlivosti Mária Kolíková

“Keď nás chcú za to vyhodiť, pokojne, ja odídem,” povedal Kollár. Poukázal na programové vyhlásenie vlády, ktoré hovorí o podpore vyľudňovaných regiónov. “Ja nevidím horší krok, ako vyľudniť tieto regióny cez rušenie súdov, cez rušenie nemocníc. Veď toto sú najväčší zamestnávatelia,” pripomenul.

Sme rodina opäť vyťahuje kartu s názvom odchod z koalície

Ani na reformu súdov v podobe, v akej ju prezentuje rezort spravodlivosti, Sme rodina nevidí reálne dôvody. V prípade zlúčenia okresného súdu vo Vranove s humenským sa podľa Kollára nedá hovoriť o “popretŕhaní väzieb”. Poslanec NR SR Peter Pčolinský tiež poukazuje na ekonomickú neefektivitu, keďže tri budovy vranovského súdu podstúpili nedávno rekonštrukciu, objekt humenského si opravu vyžaduje a pre fungovanie oboch je nepostačujúci. Vidí za tým realitný biznis s nehnuteľnosťami.

Pčolinský tvrdí, že vranovský súd mal podľa vyjadrenia Kolíkovej, “zmiznúť” zo súdnej mapy na základe politického tlaku inej koaličnej strany. Podľa Kollára dostali zase zamestnanci vranovského okresného súdu od Kolíkovej príkaz nekomunikovať s ním.

Petícia za zachovanie nemocnice vo Vranove

Pod petíciu za zachovanie štatútu akútnej nemocnice vo Vranove nad Topľou sa podpísalo 32 985 ľudí. Uviedol to predseda petičného výboru a starosta obce Nižný Hrušov Ján Fenčák s tým, že petičnému výboru sa tak podarilo naplniť stanovený cieľ vyzbierať aspoň 30-tisíc podpisov.

„Obyvatelia regiónu veľmi masívne podporili nemocnicu. Vyzerá to tak, že viac ako polovica obyvateľov nad 18 rokov podporila túto akciu podpisom. Myslím si, že to je jasný signál ministrovi zdravotníctva aj celej vláde, že by sa mali okresom Vranov nad Topľou veľmi seriózne zaoberať, prísť sem, vyhodnotiť situáciu priamo na mieste a prehodnotiť naše požiadavky, ktoré ako samospráva zastupujúca občanov máme,“ uviedol Fenčák s tým, že petičné hárky chcú odovzdať aj s argumentmi za zachovanie akútnej nemocnice priamo ministrovi zdravotníctva. Fenčák dodal, že zároveň sú aj proti rušeniu miestneho okresného súdu, čo vyplýva z pripravovanej súdnej mapy.