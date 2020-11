Keď bude vakcína, očkovanie nebude povinné, povedal Matovič. Od pondelka sa zavedie zákaz vychádzania v noci

Testovať sa podľa premiéra Igora Matoviča nebude na úrovni okresov, ale v obciach a mestách, kde bolo percento pozitívne testovaných vyššie ako jedno percento.

Ďalšie kolo testovania bude cez víkend 21. a 22. novembra. Testovať sa podľa neho nebude na úrovni okresov, ale v obciach a mestách, kde bolo percento pozitívne testovaných vyššie ako jedno percento. Malo by ísť o približne 500 obcí a asi päť menších miest.

Očkovanie nebude povinné

Dnes v rádiu Expres v relácii Braňa Závodského prezradil ďalšie podrobnosti. Napríklad aj to, že ak bude účinná vakcína, očkovanie nebude na Slovensku povinné. Rovnako pripomenul, že od pondelka sa platnosť certifikátov končí. Nemali by ho od vás vyžadovať napríklad ani v obchodoch, keďže nemôže byť platný večne. Ak bude starý týždeň alebo dva, nie je to podľa premiéra žiadny dôkaz o tom, že človek je skutočne stále negatívny.

Od pondelka by sa ale mal zaviesť zákaz nočného vychádzania, ktorý bude platiť od 23. do 5. hodiny ráno. To znamená, že človek môže vychádzať napríklad kvôli práci, ale určite nie za nočným životom. Čo sa očkovania týka, to by nemlo byť povinné, no štát bude plánovať veľkú kampaň, aby sa dalo zaočkovať čo najviac ľudí. Zrejme budú medzi prvými ohrozené skupiny a to znamená seniori, logicky by mali nasledovať zdravotníci.

Núdzový stav na Slovensku sa môže predĺžiť o ďalších 90 dní. Vláde SR to odporučil ústredný krízový štáb (ÚKŠ) na svojom pondelkovom rokovaní. Informoval o tom premiér Igor Matovič, správu potvrdil aj v relácii rádia Expres. “ÚKŠ odporúča, aby bol po skončení sa tohto núdzového stavu prijatý núdzový stav na nasledujúcich 90 dní,” povedal.

Núdzový stav sa mal skončiť 14. novembra rovnako ako zákaz vychádzania. Núdzový stav platí od 1. októbra na 45 dní s viacerými výnimkami. Obmedzenie pohybu neplatí v čase od 1.00 h do 5.00 h, nevzťahuje sa na osoby s negatívnym PCR testom alebo antigénovým testom na ochorenie COVID-19 vykonaným v rámci celoplošného testovania.