Myslel len na alkohol: Herec Tom Holland priniesol šokujúcu spoveď o svojej závislosti, takto sa z nej dostal

Vidieť sme ho mohli v megahitoch z dielne Marvel Studios, ale aj v dráme podľa skutočného príbehu Nič nás nerozdelí, či v snímkach Stratené mesto Z, Diabol a svoj hlas prepožičal aj niekoľkým postavičkám v animovaných filmoch. Čo však mnohí jeho fanúšikovia nevedeli, je fakt, že jeden z najobľúbenejších predstaviteľov Spider-Mana mal problém s alkoholom, píše web Screenrant.

Článok pokračuje pod videom ↓

Objavil sa už v šiestich marvelovkách, vďaka ktorým nabral silnú popularitu, no aktuálne hviezdi aj v životopisnej minisérii z dielne streamovacej platformy Apple TV+ s názvom The Crowded Room.

27-ročný herec Tom Holland si prezývku „miláčik Hollywoodu“ rozhodne zaslúži. Súkromie sa snaží chrániť najviac ako len vie, preto aj verejnosť dlhé roky nevedela, že so svojou kolegyňou – herečkou a speváčkou Zendayou tvoria dlhé roky pár. No a čo tiež bolo pred zrakmi fanúšikov ukryté, boli Hollandove problémy s alkoholom, ktoré si dlho ani on sám neuvedomoval.

Pil až príliš veľa

K tým sa priznal len nedávno v rozhovore v podcastovej šou On Purpose with Jay Shetty. Tam v takmer 2-hodinovom rozhovore vysvetlil, čo ho viedlo k tomu, aby prestal piť úplne.

Ako priznal, nebolo to najjednoduchšie, no po jednom naozaj veľmi netriezvom decembri sa rozhodol, že svoje správanie musí zmeniť. Dlho dokonca ani nevedel, že má s alkoholom problém, no našťastie si to uvedomil skôr, než bolo neskoro a jeho závilosť neprerástla v niečo väčšie.

Ako v rozhovore prezradil, po jednom veľmi náročnom decembri, kedy pil takmer každý deň, sa rozhodol, že sa pridá k miliónom ľudí a dopraje si „suchý január“. Myslel si, že to bude jednoduché, no potom si uvedomil, že akonáhle sa ráno zobudil, to jediné, na čo myslel, bolo, ako veľmi si chce dať drink. Vtedy mu došlo, že alkohol potrebuje a zrejme má problém.

Potrestal sa

„Tak som sa tak nejak rozhodol, že sa musím potrestať a nebudem piť ani vo februári a dokážem nepiť dva mesiace za sebou. A iba ak dokážem nepiť dva mesiace, len vtedy si dokážem, že nemám problém,“ povedal v rozhovore.

Lenže aj počas druhého mesiaca, ako priznal, stále túžil po alkohole. Uvedomil si, že sa bez alkoholu nedokáže socializovať. Že nedokáže ísť do krčmy a dať si len minerálku a že takto nevie ísť ani na večeru do reštaurácie. „Naozaj som bojoval a začal som sa naozaj báť, že možno mám problém s alkoholom,“ vyznal sa Holland.

Triezvy už viac než 18 mesiacov

Napokon vydržal nepiť až do svojich narodenín, ktoré oslavuje v prvý júnový deň. A ako priznal, uvedomil si, že vďaka tomu, že celý ten čas nepil, lepšie spí, dokáže lepšie riešiť problémy, cíti sa lepšie zdravotne aj fyzicky a spomenul aj množstvo ďalších benefitov.

Aktuálne je triezvy už viac než rok a pol a namiesto alkoholu si našiel rôzne alternatívy, ktoré sú nealkoholické a nabíjajú ho energiou. Celý rozhovor si môžete pozrieť vo videu nižšie.