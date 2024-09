Kadyrov tvrdí, že dostal od Muska Cybertruck, ktorý mu na diaľku vypol. Miliardár mu posiela tvrdý odkaz

Ramzan Kadyrov, vodca ruskej Čečenskej republiky, obvinil vo štvrtok Elona Muska, že odstavil jeho vozidlo Tesla Cybertruck, ktoré podľa vlastných slov od miliardára dostal ešte v auguste, píše TASR na základe správy agentúry AFP.

Kadyrov, ktorý autoritárskym a tvrdým štýlom vládne v Čečensku už vyše 17 rokov, v auguste zdieľal video, ako sa preváža v elektrickom vozidle, ktoré malo zrejme k streche primontovaný guľomet. Kadyrov tvrdil, že vozidlo dostal od Muska, čo vlastník spoločnosti Tesla na svojej sociálnej sieti X označil za lož.

„Teraz nedávno Musk na diaľku deaktivoval Cybertruck,“ napísal Kadyrov v príspevku na svojom profile na sieti Telegram. „To od Elona Muska nie je pekné. Zo srdca rozdáva drahé dary a potom ich na diaľku vypne,“ napísal tiež Kadyrov.

💥💥 🔫 🔫

Chechen Republic’s Ramzan Kadyrov has mounted a machine gun on his Tesla Cybertruck.

pic.twitter.com/lbXIChYDkB

— Radar🚨 (@RadarHits) August 17, 2024