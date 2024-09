K nádherným plážam len za 15 eur: Objavili sme superlacné letenky, z Bratislavy ste pri mori za 105 minút

Dnes je prvý školský deň, čo neoficiálne môžeme brať ako koniec leta. No ak máte v obľube cestovanie, dovolenkovať môžete po celý rok (samozrejme, ak vám to práca a ďalšie povinnosti dovolia). Ak vám už teraz vŕta v hlave, kam vyraziť, máme pre vás jeden tip.

Našli sme lacné jednosmerné letenky na grécky ostrov Korfu len za 15 eur. Letí sa priamo z Bratislavy nízkonákladovkou Ryanair a let trvá len 1 hodinu a 45 minút.

Za túto cenovku si môžete kúpiť letenky vo viacerých októbrových termínoch, no ak si priplatíte dve eurá, vyraziť môžete aj v septembri.

Tam aj späť od 30 eur

Predpokladáme, že sa z tohto gréckeho raja budete chcieť aj vrátiť domov. Čo sa týka spiatočných leteniek, tie najlacnejšie začínajú aktuálne na príjemných 30 eurách obojsmerne. A dobrou správou je, že Korfu takto otočíte aj počas septembra, kedy sú teploty na ostrove ešte vyššie, než v októbri.

Napríklad, dovolenkovať za lacno môžete od 11. septembra do 18. septembra. Letí sa z Budapešti leteckou spoločnosťou Ryanair a let trvá rovných 100 minút.

No ak sa vám nechce chodiť na letisko do Budapešti a radšej by ste preferovali spomínanú Bratislavu, aj takto sa na Korfu dostanete spiatočne za nízke ceny. Napríklad, s odletom 10. októbra a s návratom 19. októbra, čo vás vyjde na 47 eur.

Čo robiť na Korfu?

Ostrov Korfu je známy pre svoje azúrové more, útesy a pláže. Za návštevu stoja aj miestne dedinky, ktoré môžete prebrázdiť naprieč ostrovom a načerpať ich atmosféru.

Jednou z najznámejších atrakcií ostrova je Kanál lásky. Ide o unikátnu fotogenickú pláž, kde okrem kúpania stojí za to aj prechádzka pri západe slnka po okolitých útesoch. A ak hľadáte pláž, ktorá na vás vyskakuje hádam pri každej zmienke o Korfu, nesie názov Porto Timoni a je ideálna napríklad aj na šnorchlovanie.