Jennifer Aniston radikálne zmenila vzhľad a ľudí tým poriadne zaskočila. Plastický chirurg vysvetlil, kde sa stala chyba

Jennifer Aniston vyvolala medzi svojimi fanúšikmi špekulácie a obavy z jej neobvyklého vzhľadu. Odborníci uvažujú nad tým, čo sa mohlo stať, pričom niektorí ako príčinu uvádzajú nevydarené plastické operácie. Lekár vysvetlil, prečo v skutočnosti vyzerá obľúbená 55-ročná herečka inak.

Ako píše portál Brightside, Jennifer vyvolala klebety o tom, že sa nechala vylepšiť po tom, ako sa minulý týždeň objavila na červenom koberci v Los Angeles, aby propagovala svoju televíznu šou. Zdá sa, akoby mala herečka opuchnutú oblasť pod ľavým okom, ale aj výrazne nafúknuté pery. Plastický chirurg, doktor Richard Devine povedal, že jej nový vzhľad by mohol byť výsledkom zbabranej kozmetickej procedúry. Nazval ju pokazená výplň.

Čo je príčinou jej zmeneného vzhľadu?

Vysvetlil, že pravdepodobnou príčinou je nadmerné množstvo látky, ktorú jej vstrekli do oblasti medzi spodným viečkom a lícom. „Výplň vyčnieva natoľko, že v skutočnosti spôsobuje, že sa okolo očí tvoria tiene a hlboké ryhy v strednej časti líc. To spôsobuje, že tvár vyzerá unavene a staro. Okrem toho má opuch pod ľavým okom, čo je pravdepodobne tiež príčina výplne. To sa môže stať po tom, ako ich mala len raz alebo opakovane. Vo veku 55 rokov je asi naivné tvrdiť, že ich nemala.“

Rôzne reakcie

Reakcie na zmenený vzhľad Jennifer Aniston boli rôzne. Niektorí povedali, že už vôbec nevyzerá ako ona a len ledva ju spoznávajú. „Je naozaj smutné, že práve Jennifer Aniston si myslí, že potrebuje úpravy.“ „Jennifer bola vždy krásna žena. Naozaj nerozumiem, prečo sa takto ničí namiesto toho, aby starla s gráciou.“

Našlo sa aj množstvo ľudí, ktorí na jej úpravách nevidia vôbec nič zlé. Jennifer však v minulosti prehovorila o tom, že nie je fanúšičkou ihiel a na úpravy sa veľmi necíti. Pred niekoľkými mesiacmi ju však videli vychádzať z estetickej kliniky, čo vyvolalo mnohé špekulácie.

