Jeho úlomky budú mať až 52 kg a nikto nevie, kam spadnú. Na Zem sa zajtra nekontrolovateľne zrúti vyradený satelit

Satelit Európskej vesmírnej agentúry (ESA), ktorý je už 13 rokov nefunkčný, dopadne na zemský povrch v priebehu stredy (21. februára 2024), informuje portál iMeteo.

Problémom však je, že nikto presne nevie, kam jeho úlomky spadnú. Vesmírna agentúra preto jeho pohyb pozorne sleduje. Šanca, že by ale satelit niekomu ublížil, je v pomere jedna k miliarde, čiže je takmer nulová, uviedla v utorok ESA.

Vypustený ešte v roku 1995

K vstupu družice do atmosféry dôjde zrejme okolo poludnia. Rátať však treba s pomerne veľkou, 15-hodinovou odchýlkou. Družica ERS-2 bola do vesmíru vypustená v roku 1995 na sledovanie teploty morskej hladiny, vetra a atmosférického ozónu. ESA ju zámerne naviedla do zemskej atmosféry, aby ako vesmírny odpad na obežnej dráhe neohrozovala aktívne satelity a Medzinárodnú vesmírnu stanicu (ISS).

„Odhadujeme, že najväčší úlomok družice, ktorý by mohol dopadnúť na povrch Zeme, bude mať 52 kilogramov,“ doplnil predstaviteľ ESA, Henri Laur. Satelit ERS-2 bol v čase vypustenia na obežnú dráhu najpokročilejšou európskou družicou na pozorovanie Zeme, uviedla ESA. V roku 2011 ukončil činnosť spôsobom, aby sa o 13 rokov postupne vrátil do zemskej atmosféry. ESA sa zaviazala znížiť množstvo vesmírneho odpadu zo svojich misií na nulu do roku 2030.