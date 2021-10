Jeho penis videl každý na svete. Ku kauze fotky na albume Nirvany sa teraz vyjadril bubeník Dave Grohl

Kauza kultového obalu na albume Nevermind z dielne Nirvany a žaloba dnes už 30-ročného Spencera Eldena pokračuje. Najnovšie sa ku prípadu vyjadril bývalý bubeník kapely, Dave Grohl, ktorý má k tejto veci jasný a priamy postoj. Elden v tejto kauze požaduje za trvalé následky spôsobené jeho vyobrazením na albume odškodné vo výške 150-tisíc dolárov.

O žalobe smerom k dnes už neaktívnej rockovej kapele Nirvana sme informovali ešte koncom augusta 2021. Vtedy boli známe obvinenia a sťažnosti, ktoré začal poškodený Spencer Elden zhromažďovať voči kapele. Tvrdil, že kapela začala v roku 1991 šíriť fotku nelegálne a aj to je dnes dôvod, prečo žiada odškodnenie vo výške 150-tisíc dolárov.

Dnes 30-ročný Spencer Elden, ktorý si v minulosti dokonca nechal na hruď vytetovať názov albumu Nevermind, podal žalobu za šírenie detskej pornogragie, ktorá sa týka aj nebohého Kurta Cobaina či vydavateľstva albumu. Spencer túto vec neriešil celý svoj život až na malé výnimky, medzi ktoré patril aj rozhovor pre austrálsky magazín GQ v roku 2016. Tam Elden vyhlásil: “Čo keby som zrazu nebol vyrozumený a v poriadku s tým, že môj penis bol ukázaný každému človeku na svete? Vlastne som vtedy ani nemal na výber,” povedal poškodený.

Žaloba hovorí o trvalých následkoch a neschopnosti do života

„Trvalá ujma, ktorú bezprostredne utrpel, zahŕňa okrem iného aj extrémnu a trvalú emocionálnu tieseň s fyzickými prejavmi, zasahovanie do jeho normálneho vývoja a pokroku v oblasti vzdelávania, celoživotnú stratu schopnosti vykonávať zárobok, stratu minulej a budúcej mzdy, minulé a budúce výdavky na lekárske a psychologické ošetrenie, stratu radosti zo života a ďalšie straty, ktoré budú popísané a dokázané pri procese s touto záležitosťou,” takto znie súdna žaloba, ktorá je aktuálne v procese riešenia.

Bubeník si zo žaloby ťažkú hlavu nerobí

K celej veci sa vyjadril aj bývalý bubeník kapely, Dave Grohl, ktorý je okrem iného aj zakladateľom a spevákom v kapele Foo Fighters. Grohl okomentoval celú žalobu svojským spôsobom, pričom v rozhovore pre The Sunday Times Magazine podotkol, že určite sa nájde správne riešenie na upokojenie situácie. “Myslím, že v živote existuje oveľa viac vecí, z ktorých sa môžeme tešiť a ktoré nás čakajú. A nie sa motať do takýchto životných situácií. Čo sa týka tej fotky, máme veľa nápadov, ako to môžeme zmeniť. Určite prídeme na niečo, čo bude vyhovovať každému,” zakončil Grohl.

Ako je známe, otec Spencera Eldena dostal pred 30 rokmi za vyhotovenie tejto fotky jeho dieťaťa 200 dolárov, pričom teraz je v súdnom procese až 150-tisíc dolárov.