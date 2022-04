Jednu chcel označiť horiacou cigaretou, inú zase zbil do bezvedomia. Čím bol Picasso väčší sadista, tým lepšie maľoval

Snáď niet na svete človeka, ktorý by nepoznal meno Pablo Picasso. Diela kontroverzného umelca majú dnes hodnotu miliónov dolárov. Vedeli ste však, že to bol sadista, ktorý rád trápil svoje milenky? Aby nahneval svoju manželku, s ktorou sa nemohol rozviesť, namaľoval ju ako škaredého koňa.

Mysleli si, že sa narodil mŕtvy

Už Picassov príchod na tento svet bol sprevádzaný dávkou drámy. Narodil sa 25. októbra v roku 1881 v španielskej Málage, lekári si však mysleli, že novorodenec komplikovaný pôrod neprežilo. Ako píše portál Paris Pass, narodil sa veľmi malý a bol bledý. Zdravotné sestry ho preto nechali samotného na stole a starali sa o jeho matku. Picassov strýko však bol lekár a rozhodol sa niečo vyskúšať. Novorodencovi fúkol do tváre cigaretový dym. Vtedy sa ukázalo, že Pablo v skutočnosti žije, dieťa sa totiž rozplakalo.

Aj keď ho väčšina z nás pozná ako Pabla Picassa, maliar sa v skutočnosti celým menom volal Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Cipriano de la Santísima Trinidad Martyr Patricio Clito Ruíz y Picasso. Už od Picassovho útleho detstva sa očakávalo, že sa poberie v otcových šľapajach, aj on bol totiž maliarom. Želanie rodiny sa napokon naplnilo, Pablovo prvé slovo bolo údajne „lápiz“, čo v preklade znamená ceruzka.

Otec ho začal učiť maľovať, keď mal Pablo 7 rokov. Keď mal 14, rozhodol sa, že s maľovaním prestane, pretože už v tak mladom veku syn prekonal otcove očakávania a schopnosti. Ako píše portál Biography, Umelec mal divokú povahu a jeho matka predvídala, že ak sa dostane do armády, bude z neho generál, ak vstúpi do cirkvi, stane sa pápežom. On však začal maľovať a stal sa Picassom.

Obvinili ho z krádeže Mona Lízy

Už ako mladého ho nudili klasické metódy, nebol dobrým študentom a bol považovaný za rebela. Vynechával hodiny, aby mohol v uliciach Barcelony či Madridu maľovať žobrákov a prostitútky. Venoval sa však aj sochárskemu umeniu, vyrábal keramiku, písal poéziu (jedna z jeho básní mala 34 strán) a hry.

Medzi jeho najslávnejšie patrí obraz Guernica, informuje Daily Mail. Na 7-metrovom plátne v priebehu 25 dní zachytil masaker, ktorý v roku 1937 napáchali v rovnomennom španielskom meste Nemci. Obraz zachytáva smrť a utrpenie tak, ako ich videl Picasso, počas útoku v Guernice zomrelo 1 500 ľudí, vrátane žien a detí.

Ako sme spomínali, Picasso viedol búrlivý život. V roku 1911 niekto z Louvre ukradol Mona Lízu. Tieň obvinenia padol na francúzskeho poeta Guillauma Apollinaira, ten však pred políciou tvrdil, že obraz ukradol jeho priateľ Pablo, píše portál My Modern Met. Polícia si teda posvietila aj na neho, o dva roky neskôr sa však ukázalo, že obraz v skutočnosti ukradol zamestnanec múzea Vincenzo Peruggia.

So ženami nemal idylické vzťahy

Okrem toho je držiteľom zvláštneho rekordu. Picasso patrí medzi tých najproduktívnejších maliarov v dejinách. Počas svojej 75-ročnej kariéry vytvoril tisícky umeleckých diel. Zároveň je však umelcom, ktorého diela sa kradnú najčastejšie. Podľa portálu Art Radar Journal bolo ukradnutých viac ako 1 100 jeho diel.

Picasso si neraz život komplikoval tým, že so ženami nemal práve najlepšie vzťahy. Oženil sa dvakrát, mal však množstvo mileniek a splodil 4 deti s 3 rôznymi ženami. Jeho prvou manželkou bola ruská balerína Olga Khokhlova, ich manželstvo však ani zďaleka nebolo idylické. Po niekoľkých rokoch Olga zistila, že Pablo má pomer s inou ženou a chcela sa s ním rozviesť. Ukázalo sa však, že by to bolo príliš nákladné, Pablo by musel žene dať polku svojho majetku, vrátane malieb, čo rázne odmietol. Ostali tak zosobášení až do jej smrti, aj keď spolu nežili.

Olginu tanečnú kariéru ukončilo poranenie, následkom čoho bola zatrpknutá a príliš ochranárska voči ich synovi Paulovi. To Picassa rozčuľovalo do takej miery, že jeho manželka sa stala terčom jeho nenávisti, píše Daily Mail. Znenávidel ju natoľko, že ju na jednom z obrazov namaľoval ako koňa, na ďalšom jej zas trčal jazyk spomedzi vycerených zubov a očné buľvy vyzerali, akoby mali každú chvíľu vyletieť zo svojho miesta.

Ako píše portál Blesk, ženy buď miloval alebo týral. „Ženy sú buď bohyne, alebo rohožky,“ povedal. Jednu milenku, Francois Gilotovú, s ktorou mal dve deti, chcel raz zhodiť z mosta, lebo bola nevďačná. Keď ho chcela opustiť, tak ju chcel na tvári označkovať zapálenou cigaretou.

Po Picassovi môže byť už len jeden Boh

Druhýkrát sa podľa portálu Biography oženil s Jacqueline Roqueovou až keď mal 79 rokov. Už počas vzťahu s Olgou sa jeho milenkou stala Marie-Thérèse Walter, s ktorou mal dcéru. Keď Picasso zomrel, Marie-Thérèse spáchala samovraždu. Práve ona, ale aj jeho ďalšia milenka Dora Maar sa stali inšpiráciou pre mnohé z jeho diel. Mimochodom, raz Doru prinútil, aby sa pobila s Marie-Thérèse o jeho priazeň. Samotnú Marie-Thérèse Picasso mal raz dokonca zbiť do bezvedomia.

Doru neraz vyobrazoval so slzami v očiach, tvrdil ale, že je to masochistka a neprekáža jej to. Čím viac jeho milenka trpela, tým lepšie sa mu maľovalo. Dora bola nesmierne žiarlivá a paranoidná, hádky boli na dennom poriadku, neraz dokonca padla aj facka. Keď ich vzťah napokon skončil, uchýlila sa Dora k viere, pretože „po Picassovi môže byť už len jeden Boh“.

Pablo Picasso napokon zomrel 8. apríla v roku 1973, presne pred 49 rokmi. Mal vtedy 91 rokov. Údajne utrpel zástavu srdca počas toho, ako so svojou manželkou Jacqueline hostili na večeri skupinku priateľov.